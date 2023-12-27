بنزرت: اقتراح غلق مخبزة بالعالية تعمد صاحبها عدم توفير الخبز للمواطنين (المدير الجهوي للتجارة)

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، اليوم الأربعاء، بأنه تم اقتراح غلق مخبزة ناشطة بمعتمدية العالية وذلك عقب تعمد صاحبها بشكل متكرّر عدم توفير الخبز بالقدر الكافي للمواطنين.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه وفي إطار متابعة انتظامية التزويد بالخبز المدعم وتوفيره طيلة فترات اليوم، كشفت الفرق الرقابية تعمّد صاحب إحدى المخابز المصنفة والناشطة بمعتمدية العالية عدم توفير الخبز ، واقتصاره على استغلال كميات ضئيلة منها خلال الساعات الأولى الصباحية، يغلق إثرها المخبزة بتعلة نفاذ مخزوناته من الفرينة رغم حيازته لكمية هامة منها، علاوة على عدم استنفاذه للحصة الشهرية التي زوّد بها.

وأضاف أنه تم حجز 3800 كلغ من الفرينة المدعمة بالمخبزة وستتم إعادة ضخها في المسالك الواجبة وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة بالتوازي مع تحرير محضر بحث في الغرض من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.



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طارق



