المهدية: تزويد الجهة بكمية استثنائية من السكر خلال الأسبوع الجاري (المدير الجهوي للتجارة)

قال المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية، الحبيب الديماسي، اليوم الأربعاء، إن جهة المهدية انتفعت بكمية استثنائية من السكر خلال الأسبوع الحالي تقدر بنحو 39 طنّا.



وشدّد الديماسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العمل جار على تأمين تدفق المواد الأساسية لتجار الجملة والتفصيل ومنها زيت الزيتون المعلب المسعر بـ15 دينار لللتر الواحد، والذي سيتواصل توفيره بالمساحات الكبرى إلى فترة هامة من العام المقبل.

وأكّد المتحدث على حرص الإدارة الجهوية للتجارة على تمكين المخابز من حصصها من الفارينة والسميد، واتصالاتها متواصلة بالمطاحن قصد متابعة التزويد، مشيرا إلى أن جميع المخابز بالمهدية تحصلت على الكميات المطلوبة لنشاطها.



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وأوصى الديماسي، في هذا الصدد، بضرورة الالتزام بالقوانين في التزوّد، وبيع هذه المواد والإبلاغ على كل التجاوزات والتشكيات خاصة من قبل المستهلكين، مبينا أن جهودا مكثفة تبذلها فرق المراقبة الاقتصادية لزجر أي إخلال.

