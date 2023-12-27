البطولة السعودية : رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بخماسية

حقق فريق النصر الفوز على الاتحاد بنتيجة (5 -2) امس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للبطولة السعودية لكرة القدم (دوري روشن).

سجل خماسية النصر، كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 19 و68 (من ركلتي جزاء)، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 38، وساديو ماني في الدقيقتين 75 و82، فيما سجل هدفي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقتين 14 و51.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة الهدافين بالبطولة السعودية رافعا رصيده إلى 19 هدفا، متفوقا بثلاثة أهداف على الصربي الكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي فابينيو لاعب الاتحاد في الدقيقة 66 ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.



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وبهذه النتيجة، حقق النصر فوزه الثالث على التوالي، والرابع عشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، ورفع رصيده إلى 43 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني، ويقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 7 نقاط.. في المقابل، تعرض الاتحاد للخسارة الثالثة على التوالي والسادسة في البطولة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس.

📽️- مباراة النصر كاملة ضد الاتحاد بجودة عالية جداً FULL HD :



5 - 2



🎙️- بتعليق : فارس عوض



- مشاهدة ممتعه لكم 😎👍🏼



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#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/m7qj4qJWPB — ملخصات للنصر S (@303iHD) December 27, 2023

وبهذه النتيجة، حقق النصر فوزه الثالث على التوالي، والرابع عشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، ورفع رصيده إلى 43 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني، ويقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 7 نقاط.. في المقابل، تعرض الاتحاد للخسارة الثالثة على التوالي والسادسة في البطولة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس.