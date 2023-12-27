رئيس الدولة في مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة " كانت النوايا تستهدف التفويت في كل المؤسسات ، والدولة يجب أن تكون اجتماعية "

قال رئيس الجمهورية لدى لقائه بعدد من المسؤولين بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة ببنزرت وعدد من أعوانها في جولة قام بها بالمصنع اليوم الثلاثاء، " ان النوايا كانت تستهدف التفويت في كل مؤسسات القطاعات الحيوية، والدولة يجب أن تكون اجتماعية".

وأضاف رئيس الدولة قائلا " هناك قطاعات حيوية كالفولاذ والحليب والسكر والصحة والأعلاف لا يمكن التفريط فيها ".

وشدد رئيس الجمهورية "ان الدولة يجب أن تكون هي المحتكر اذا ما استوجب ان يحتكر أحد قطاعا بعينه."

وقدم الرئيس مثالا حول شركة السكر بباجة التي كانت تضع استراتيجيات لبلوغ 750 ألف طن من السكر في السنوات الاخيرة من السبعينات، منتقدا برنامج الاصلاح الهيكلي الذي انخرطت فيه البلاد منذ 1985.



" لن يتم التفويت في المصنع وسيتم وضع نص قانوني ليعود للانتاج"

كما أشار الى " ضرب المستشفيات العمومية وافراغها من اطاراتها الطبية ، مستهدفين اياها لصالح المستشفيات الخاصة، مثلما تم استهداف المستشفيات في غزة لا بالغارات ولكن بالقصف القانوني".وقال سعيد ان الدولة ليست ضد القطاع الخاص ولكن هناك قطاعات حيوية يجب أن تبقى مسؤوليتها على عاتق الدولة، كما هو الشأن حتى في الدول الليبرالية.وبين أن تونس تعمل على الاستثمار في القطاع العمومي و القطاع الخاص وأنها تتجه نحو تطوير القطاع الأهلي "رغم العقبات من بعض المشرفين على الادارات الذين يحنون الى الوراء".وأدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء زيارة غير معلنة الى مؤسسة " الفولاذ" بمنزل بورقيبة .واهتم رئيس الجمهورية بالمناسبة بالوضع الذي تمر به هذه المؤسسة الوطنية لاسيما المتصلة بالصعوبات المالية . كما اهتم الرئيس قيس سعيد بالسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني .و عاين رئيس الدولة بالمناسبة خلال جولة ميدانية مختلف وحدات العمل والإنتاج بالمؤسسة على غرار قطاع الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد البناء .وقد التقى الرئيس قيس سعيد خلال هذه الزيارة بعملة المؤسسة واستمع الى مجمل مشاغلهم والى الصعوبات التي تمر بها المؤسسة .يذكر ان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة تأسس سنة 1965 ، وهو يعد من أهم المصانع المنتجة للموارد المعدنية في تونس ، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أن جل السكك الحديدية في تونس صنعت في هذا المصنع الذي يتولى كذلك صنع العديد من قطع الغيار التي تستعمل في عدة مجالات .وقد شهد المصنع في العقدين الأخيرين تراجعا كبيرا بسبب العديد من الإشكاليات.وقد رافق رئيس الدول خلال هذه الزيارة والي بنزرت سمير عبد اللاوي والرئيس المدير العام للمؤسسة سامي القبطنيوقال رئيس الجمهورية "ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وانه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الالاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود للانتاج ".واتهم رئيس الدولة لدى لقائه عددا من المسؤولين بمصنع الفولاذ " وجود شخص وشبكة محيطة به مرتبطين بدوائر أجنبية يسعون لتفليس هذه المؤسسة ثم التفويت فيها، عبر الاستحواذ على بتات الخردة والحديد ويريد أن يحل محل الدولة في هذا القطاع".وانتقد رئيس الدولة النوايا التي كانت تتجه نحو التفويت في مصنع الفولاذ في 2017 لطرف أجنبي بتعلة الشراكة الاستراتيجية، ووضع لجان من أجل اصلاح المصنع ولكن الغاية الحقيقية منها، هي العمل على تفليس المصنع وتخريبه ليتم بيعه".ولاحظ سعيد توقف الفرن الكبير بالمصنع عن العمل منذ سنة 2003، معتبرا أن ذلك كان الهدف منه التقليص من انتاج المصنع بغاية افلاسه ، مشيرا الى تحوزه على ملفات ووثائق توثق سوء استغلال وتصرف بالمصنع وعمل أشخاص على التفويت فيه.وأشار الى حيثيات تسريح أكثر من ألف عامل من المصنع في 2003، والى عدم تسوية وضعية عقارات تتبع هذه المؤسسة العمومية.واستعرض رئيس الجمهورية على مسؤولي المصنع الذين اجتمع معهم ملامح عن تاريخ مصنع الفولاذ الذي كان يصدر الحديد لأوروبا والولايات المتحدة الامريكية، كما كان يصدر الأوكسيجين المصنع ويدر أرباحا كبيرة على تونس خلال بناء الدولة الوطنية.وأكد أن الخردة يجب أن تعود الى الفولاذ كلها ولن يتم تركها بأيادي العابثين، اذ كان هذا المصنع يصنع السكك الحديدية والأعمدة الكهربائية وقطعا من القطارات .وقال رئيس الدولة "نريد بناء البلاد بعقولنا وثرواتنا وبأيدينا وفؤوسنا ولكن لن نبيع بلادنا لأحد كما سعى الى ذلك من حكموا تونس في سنوات الثمانين ومن حكموها بعد 2011".واهتم رئيس الجمهورية بالمناسبة بالوضع الذي تمر به هذه المؤسسة الوطنية لاسيما المتصلة بالصعوبات المالية . كما اهتم الرئيس قيس سعيد بالسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني .وعاين رئيس الدولة خلال جولة ميدانية مختلف وحدات العمل والإنتاج بالمؤسسة على غرار قطاع الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد البناء.وقد التقى الرئيس قيس سعيد خلال هذه الزيارة بعملة المؤسسة واستمع الى مجمل مشاغلهم والى الصعوبات التي تمر بها المؤسسة .يذكر ان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة تأسس سنة 1965 ، وهو يعد من أهم المصانع المنتجة للموارد المعدنية في تونس ، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أن جل السكك الحديدية في تونس صنعت في هذا المصنع الذي يتولى كذلك صنع العديد من قطع الغيار التي تستعمل في عدة مجالات .وقد شهد المصنع في العقدين الأخيرين تراجعا كبيرا بسبب العديد من الإشكاليات.وقد رافق رئيس الدول خلال هذه الزيارة والي بنزرت سمير عبد اللاوي والرئيس المدير العام للمؤسسة سامي القبطني.