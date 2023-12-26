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بنزرت: حملة نظافة بمدينة تينجة

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 23:04 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نفذ المجلس المحلي للنظافة بمعتمدية تينجة حملة نظافة واسعة باغلب مناطق المدينة ومحيطها .

وفي هذا السياق قال معتمد المنطقة علي بتبوت، إن الحملة تندرج في إطار توصيات والي الجهة سمير عبد اللاوي بشأن مزيد تعزيز واقع النظافة والمناخ البيئي وجودة الحياة بالمنطقة ،وقد تم إستنفار مختلف الوسائل اللوجستية والبشرية لمصالح المعتمدية والبلدية، وسط مشاركة مجتمعية قياسية لكل من ابناء وبنات الهلال الأحمر و جمعية النصر و المدرسة الخاصة الفرابي، و جمعية الكرة الحديدية و جمعية حواء، وجمعية أجيال تينجة .

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وأضاف ان الحملة شملت اغلب المتاكق شبه الزرقاء بالمدينة ولاسيما منها المناطق الخضراء ومدخل المدينة وغيرها ،على ان تتواصل في الأيام القادمة لتشمل عمادة الزعرور و عمادة قنقلة.


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