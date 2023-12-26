البطولة الانقليزية: نوتنغهام فورست يفوز على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 3 - 1

فاز فريق نوتنغهام فورست على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق الزائر كريس وود (د45+1، ود53، ود50)؛ فيما سجل لأصحاب الأرض ألكسندر إيزاك (د23 ر ج).

وعقب هذه المباراة، ارتقى فريق نوتنغهام فورست مؤقتا إلى المركز السادس عشر بـ 17 نقطة؛ في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

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