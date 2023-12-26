Babnet

البطولة الانقليزية: نوتنغهام فورست يفوز على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 3 - 1

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 20:34 قراءة: 0 د, 22 ث
      
فاز فريق نوتنغهام فورست على مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم.
 وسجل أهداف الفريق الزائر كريس وود (د45+1، ود53، ود50)؛ فيما سجل لأصحاب الأرض ألكسندر إيزاك (د23 ر ج).
 وعقب هذه المباراة، ارتقى فريق نوتنغهام فورست مؤقتا إلى المركز السادس عشر بـ 17 نقطة؛ في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279396


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 22:07 Tunis
All Radio in One    
*.*.*