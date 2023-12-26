كأس موسم الرياض للتنس: انس جابر تنهزم امام آرينا سابالينكا

انهزمت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميا في جدول ترتيب رابطة محترفات التنس أمام نظيرتها البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6 - 4 و3 - 6 و2-6 ، ضمن فعاليات بطولة موسم الرياض للتنس الاستعراضية.



و هذه المواجهة هي السابعة التي تجمع بين اللاعبيتين، حيث سبق لأنس جابر أن فازت في لقاءين كان آخرها في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في جويلية الماضي، فيما فازت آرينا ساباليناكا في اربعة لقاءات كان آخرها في بطولة سينسيناتي في آوت من العام الجاري.

وتعد هذه المباراة آخر مبارة تخوضها أنس جابر في عام 2023، رغم طابعها الاستعراضي، قبل الانطلاق الرسمي للموسم الجديد الذي سيستهل بالجولة الأسترالية.



...





يذكر أنّ أنس جابر كانت قد توّجت هذا العام بلقبين هما بطولة شارلستون من فئة 500 نقطة في شهر أفريل، وببطولة نينغبو الصينية من فئة 250 نقطة في شهر سبتمبر، كما بلغت للعام الثاني على التوالي نهائي بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام".



كما توّجت أنس جابر في 20 ديسمبر الجاري بلقب أفضل رياضية تونسية في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

