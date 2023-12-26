مجلس هيئة الانتخابات يصادق على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء  المجالس المحلية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الثلاثاء على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.



كما نظر المجلس، وفق بلاغ للهيئة ، في اقتراحات الهيئات الفرعية بخصوص إلغاء بعض نتائج الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع التابعة لها.





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وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلية التي تمّ إجراؤها يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري غدا الاربعاء على الساعة السادسة مساء بالمركز الإعلامي بالقبة الرياضية بالمنزه.



يشار إلى انّ النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية بلغت مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، 11 فاصل 66 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.



يذكر انّ العدد الجملي للمقترعين بلغ مليونا (1) و59 ألفا و4 مقترعين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 مسجلا.