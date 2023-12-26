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​​​​​​​ رئيس الحكومة يتسلم  التقرير السنوي لسنة 2022 حول نشاط الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 18:47 قراءة: 0 د, 13 ث
      
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي
وسلمت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لرئيس الحكومة ، التقرير السنوي لسنة 2022 حول "نشاط الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية على تنفيذ المزانيات العمومية".


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