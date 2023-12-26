​​​​​​​ رئيس الحكومة يتسلم  التقرير السنوي لسنة 2022 حول نشاط الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي
وسلمت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لرئيس الحكومة ، التقرير السنوي لسنة 2022 حول "نشاط الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية على تنفيذ المزانيات العمومية".
وسلمت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لرئيس الحكومة ، التقرير السنوي لسنة 2022 حول "نشاط الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية على تنفيذ المزانيات العمومية".
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