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رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تقدم  لرئيس الحكومة المراحل الموالية لتنفيذ  استراتجية مكافحة التطرف والارهاب

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 18:31 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب نائلة الفقي، لرئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الثلاثاء، المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف العنيف والارهاب 2023-2027 في صيغتها المحيّنة ، والتّي تمّت الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية.
وأكد الحشانى ، خلال لقائه بالفقي بقصر الحكومة بالقصبة، على أهمية هذه الاستراتيجيّة ، مثمنا عمل اللجنة لاستكمال خطّة العمل الوطنيّة لتنفيذها ، وذلك وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الاستراتيجيّة تعمل على تكريس التّكامل والتّوازن بين المقاربة الأمنيّة المعتمدة في مكافحة الإرهاب والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة والتّخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع وتقوية مناعته.

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