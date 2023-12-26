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النادي الافريقي -انهاء مهام المدرب سعيد السايبي

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 18:28 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلن النادي الافريقي، انه تم انهاء مهام المدرب سعيد السايبي على راس فريق اكابر كرة القدم، بعد الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وجاء هذا القرار عقب هزيمة الفريق اليوم الثلاثاء امام الملعب التونسي 1-2 في ملعب باردو في اطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى).

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وافاد فريق الاحمر والابيض على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بان المساعدين احمد الطويهري ومحمد الحاج علي سيواصلان الاشراف على الفريق الى حين الاتفاق مع مدرب جديد.


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