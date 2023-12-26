رئيس الدولة قيس سعيد يؤدي زيارة عمل الى مؤسسة " الفولاذ" بمنزل بورقيبة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم زيارة غير معلنة الى مؤسسة " الفولاذ" بمنزل بورقيبة .

واهتم رئيس الجمهورية بالمناسبة بالوضع الذي تمر به هذه المؤسسة الوطنية لاسيما المتصلة بالصعوبات المالية . كما اهتم الرئيس قيس سعيد بالسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني .



ووفق ما ذكره مسؤول جهوي لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء ببنزرت فقد عاين رئيس الدولة بالمناسبة خلال جولة ميدانية مختلف وحدات العمل والإنتاج بالمؤسسة على غرار قطاع الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد البناء . وقد التقى الرئيس قيس سعيد خلال هذه الزيارة بعملة المؤسسة واستمع الى مجمل مشاغلهم والى الصعوبات التي تمر بها المؤسسة .



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يذكر ان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة تأسس سنة 1965 ، وهو يعد من أهم المصانع المنتجة للموارد المعدنية في تونس ، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أن جل السكك الحديدية في تونس صنعت في هذا المصنع الذي يتولى كذلك صنع العديد من قطع الغيار التي تستعمل في عدة مجالات .

وقد شهد المصنع في العقدين الأخيرين تراجعا كبيرا بسبب العديد من الإشكاليات.

وقد رافق رئيس الدول خلال هذه الزيارة والي بنزرت سمير عبد اللاوي والرئيس المدير العام للمؤسسة سامي القبطني

