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وزارة الشؤون الثقافية تنعى فقيد الساحة الفنية الفنان مصطفى التركي

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 16:45 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان مصطفى التركي الذي وافته المنيّة أمس الاثنين 25 ديسمبر 2023.

وتمتد تجربة الراحل لعقود في المسرح بولاية صفاقس وقد عُرف لدى الجماهير في السلسلة التلفزية "نسيبتي العزيزة" في دور "خالي محسن''.

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ويعتبر الفنان مصطفى التركي شاهدا على محطات فنية مسرحية وموسيقية بكل من صفاقس وتونس حيث عمل إلى جانب مختار حشيشة وخالد العكروت وعامر التونسي وعبد السلام البش وجميل الجودي ومنى نورالدين ومع أجيال جاءت بعدهم مثل يونس الفارحي وفرحات هنانة وخالد بوزيد وغيرهم.

كما كتب الأغاني لعديد المطربين على غرار صفوة ورشيد عبيد والصادق بوعلي ويوسف التميمي وغيرهم وأشرف على نادي التمثيل بجمعية محمد الجموسي.


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