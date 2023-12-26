الرابطة 1 (الجولة 12): نتائج مباريات المجموعة الأولى

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء:
المجموعة الأولى:
في ملعب الهادي النيفر بباردو
المجموعة الأولى:
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الافريقي 2 - 1
في ملعب مجاز الباب البلدي
الأولمبي الباجي - الاتحاد الرياضي ببنقردان 1 - 1
في ملعب سليمان البلدي
المستقبل الرياضي بسليمان - القوافل الرياضية بقفصة 0 - 2
النجم الرياضي الساحلي (معفى)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
الملعب التونسي 23 11 7 2 2 18 10
النجم الساحلي 21 10 6 3 1 13 4
النادي الافريقي 18 10 5 3 2 12 7
الاولمبي الباجي 14 10 4 2 4 8 12
اتحاد بن قردان 12 11 3 3 5 8 11
قوافل قفصة 9 10 2 3 5 8 13
مستقبل سليمان 3 10 1 0 9 6 16
وتقام غدا الأربعاء مقابلات المجموعة الثانية وفق االبرنامج التالي:
في ملعب نجيب الخطاب
الاتحاد الرياضي بتطاوين - النادي الرياضي البنزرتي
في ملعب المتلوي البلدي
النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي المنستيري
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي
مستقبل المرسى (معفى)
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