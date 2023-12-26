الرابطة 1 (الجولة 12): نتائج مباريات المجموعة الأولى

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة للمجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الثلاثاء:



المجموعة الأولى:

في ملعب الهادي النيفر بباردو



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الملعب التونسي - النادي الافريقي 2 - 1

في ملعب مجاز الباب البلدي

الأولمبي الباجي - الاتحاد الرياضي ببنقردان 1 - 1

في ملعب سليمان البلدي

المستقبل الرياضي بسليمان - القوافل الرياضية بقفصة 0 - 2

النجم الرياضي الساحلي (معفى)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

الملعب التونسي 23 11 7 2 2 18 10

النجم الساحلي 21 10 6 3 1 13 4

النادي الافريقي 18 10 5 3 2 12 7

الاولمبي الباجي 14 10 4 2 4 8 12

اتحاد بن قردان 12 11 3 3 5 8 11

قوافل قفصة 9 10 2 3 5 8 13

مستقبل سليمان 3 10 1 0 9 6 16



وتقام غدا الأربعاء مقابلات المجموعة الثانية وفق االبرنامج التالي:



في ملعب نجيب الخطاب

الاتحاد الرياضي بتطاوين - النادي الرياضي البنزرتي

في ملعب المتلوي البلدي

النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي المنستيري

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي

مستقبل المرسى (معفى)