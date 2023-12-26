وزارة الشؤون الاجتماعية رصدت 10 ملايين دينار لبرامج التمكين الاقتصادي و3 ملايين دينار لذوي الاعاقة

قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء بالحمامات، ان الوزارة انطلقت في تنفيذ عديد البرامج التي تحقق الادماج للفئات الهشة والمعوزة وكذلك لذوي الاعاقة.



واوضح الزاهي، في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح اعمال الملتقى الاقليمي الثاني (ولايات نابل وتونس وبن عروس واريانة ومنوبة وزغوان) حول الادماج الاجتماعي والاقتصادي للاشخاص ذوي الاوضاع الهشة، "ان خط تمويل ب10 ملايين دينار تم تخصيصها لبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة والمعوزة بما يمكن المنتفعين من منحة تصل الى 50 الف دينار بالاضافة الى 3 ملايين دينار تم رصدها لفائدة برامج التمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة".





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واشار الى ان برنامج التمكين الاقتصادي الذي انطلق بداية 2022 حقق نسبة نجاح تفوق 80 بالمائة وساهم في تحقيق عديد قصص النجاح التي مكنت المنتفعين من التعويل على الذات وخلق الثروة ومن اخراج الفئات الهشة والمعوزة من برنامج الامان الاجتماعي الى برنامج الضمان الاجتماعي الذي اتاح للمنتفع دفع المساهمة الاجتماعية والتمتع بالتغطية الاجتماعية ".



وكشف في ذات السياق ان برامج النهوض الاجتماعي باعتماد الية التمكين الاقتصادي ستتوسع مع بداية سنة 2024 لتشمل فئة العاطلين عن العمل ومن طالت بطالتهم" مبرزا ان الوزارة اضطلعت بدور مهم في مجال المرافقة والتعريف بالشركات الاهلية بما ساهم في تأسيس اكثر من 90 شركة اهلية ومنها من انطلقت بعد في العمل.



وشدد على ان الاجتماع الاقليمي يندرج في اطار تعريف الولاة ومختلف مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بالسياسة الاتصالية الجديدة للوزارة التي تقوم بالخصوص على توسيع التعريف بمختلف البرامج الاجتماعية التي تهدف الى النهوض بالفئات المعوزة ومحدودة الدخل وعلى تطوير التعاطي مع طالبي الخدمة واحكام توجيههم ومرافقتهم مشيرا الى الدور، الذي يضطلع به الاخصائيون الاجتماعيون في التعريف بالبرامج والاحاطة بطالبي الخدمة وارشادهم.



وابرز، بخصوص الاحاطة بذوي الاعاقة، ان الوزارة نفذت عديد البرامج وتمكنت من تنظيم قطاع التربية المختصة وارساء المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة والذي انبثق عنه 26 مركزا نموذجيا ستحتوي على كل الورشات التي تساعد على الاحاطة البيداغوجية او على الادماج الاقتصادي.