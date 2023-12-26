رئيس كونكت : المنظمة تتطلّع الى الشراكة الحقيقية مع القطاع العام في مجال التكوين المهني

أكد الرئيس الجديد كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية " كونكت"، أصلان بالرجب، أن المنظمة تتطلّع الى الشراكة الحقيقية مع القطاع العام في مجال التكوين المهني خدمة للاقتصاد الوطني وبغاية النهوض بنسيج المؤسسات.



وقال بالرجب في افتتاح ندوة علمية نظمتها اليوم الثلاثاء،" كونكت"، بعنوان "التكوين المهني في صلب المنظومة الوطنية لتأهيل الموارد البشرية "، "إن رؤية المنظمة ترتكز على تكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والعام في منظومة التكوين المهني"، معتبرا، أن تعزيز هذه الشراكة سيمكّن من إصلاح جميع المنظومات الانتاجية والخدماتية .





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وذكر، أن قطاع التكوين المهني انطلق برعاية القطاع العام ثم نشأ القطاع الخاص في التكوين الذي يشمل مجالات متنوعة ويساهم بفعالية في توفير اليد العاملة المختصة، ملاحظا أن مؤسسات التكوين الخاصة دورها تكميلي في منظومة التكوين ويمكن يفتح المجال لشراكة مثمرة تعبّد الطريق أمام انهاء التبعيّة في الاحتياجات التكوينية المرتبطة بالخارج، بما في ذلك اختصاصات ترتبط بالصيانة واصلاح المنظومات واقتصاد البرمجيات.



وبيّن، أن تبادل الخبرات وتوسيع برامج التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني والتكوين المستمر يستوعب توفير الاحتياجات من الموارد البشرية لتكون متطابقة مع متطّلبات مهن الغد، مشدّدا، على أن المنظمة منفتحة على كل برامج التعاون مع المؤسسات العمومية والوزارات بغاية دعم المنافع المشتركة للاقتصاد الوطني.



وأكد، أن الكنفدرالية ترعى شؤون ومصالح أصحاب المؤسسات الخاصة وتعقد بصفة منتظمة ندوات علمية حول محاور تتطرق الى اهتمام الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا، الى أهمية الدور الذي تظطلع به المؤسسات الخاصة في التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.



يوذكر أن أصلان بالرجب كان قد انتخب لرئاسة "كونكت "، عقب مؤتمرها الوطني الثالث الذي انعقد مطلع نوفمبر الماضي ، أسفر عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد للمنظمة للفترة النيابية 2027/2023، خلفا لطارق الشريف .







