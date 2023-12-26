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دورة رباعية دولية بمشاركة الجزائر بوليفيا والبانيا وجنوب افريقيا خلال شهر مارس القادم (رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم)

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 09:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنظم الجزائر في شهر مارس 2024 دورة دولية لكرة القدم تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بمشاركة أربعة منتخبات هي الجزائر وبوليفيا وألبانيا وجنوب افريقيا حسب ما ذكره رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي.

وستقام الدورة خلال تواريخ الفيفا (18 إلى 26 مارس 2024). يذكر انه خلال هذه الفترة ستخوض المنتخبات الافريقية المصنفة في المراتب المتأخرة الدور التمهيدي لكأس أمم افريقيا 2025.

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وأضاف وليد صادي ''قبل انطلاق هذا الموعد، ستتم عملية القرعة من اجل تحديد برنامج الدور نصف النهائي اللذي سيقام بملعبي ميلود هادفي بوهران و19 ماي 1956بعنابة على ان يحتضن ملعب نيلسون مونديلا ببراقي (الجزائر العاصمة) الدور النهائي".



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