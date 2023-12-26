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وزير الدّاخليّة يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب تحضيرا لأعمال الدورة 41 للمجلس

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 06:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقي اليوم الاثنين بمقرّ الوزراة ، محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وُزراء الدّاخليّة العرب، الذي قدّم برنامج أعمال الدّورة 41 لمجلس وُزراء الدّاخليّة العرب التي ستنعقدُ خلال سنة 2024 بتونس العاصمة.

واستعرض الأمين العام لمجلس وُزراء الدّاخليّة العرب، أهمّ المحاور الرّئيسيّة التي سيتمّ التداوُل في شأنها خلال الدّورة المُشار إليه وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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وكان اللقاء مُناسبة لاستعراض علاقات التّعاوُن بين الوزارة والمجلس في مُختلف المجالات ذات العلاقة باختصاصات الوزارة في إطار دعم التّعاون العربي في هذا الشأن.


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