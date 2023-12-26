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الادارة العامة للحرس الوطني تحذر من ضباب يحجب الرؤية في الطريق السيارة 11 بين تونس ومدنين

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 00:03 قراءة: 0 د, 32 ث
      
حذرت الإدارة العامة للحرس الوطني من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيارة 11 ( تونس مدنين)، من الكلم 187 الجم المهدية إلى الكلم 214 الحنشة صفاقس.

ودعت الادارة وفق بلاغ صادر عنها ليلة الاثنين الى ضرورة أن يتحلى مستعملو الطريق ب"التركيز الذهني المميز أثناء السياقة وأخذ الاحتياطات اللازمة وذلك بالتعديل من السرعة و ترك مسافة الأمان أثناء المتابعة في السير وتفادي القيام بأعمال خطرة أثناء السياقة واستعمال الأضواء ضمانا للقدرة على رد الفعل والتحكم والسيطرة على الوسيلة.

...

وأكدت أنه يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية :
.71963512+71960448
كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193).






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