وحدات استعلامية تلقي القبض على نفرين مورطين في تحوز أوراق مالية مدلسة وترويجها

تمكنت الوحدات الاستعلامية بمنطقة الحرس الوطني بتطاوين بالاشتراك مع أخرى بمدنين من القاء القبض على نفرين أصيلي معتمدية بنقردان تورطا في تحوز أوراق نقدية مدلسة وترويجها.



فعلى إثر مباشرة الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بمدنين البحث في قضية عدلية موضوعها "تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية" وحجز ورقة نقدية من فئة 50 دينار مزيفة تضرر فيها نفر أصيل الجهة من طرف نفرين أصيلي بنقردان، وبمزيد التحري تم التعرف عليهما وبعد نصب كمين أمكن إلقاء القبض عليهما، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني بتونس.

و أضاف البلاغ بأنه وبعد مباشرة الأبحاث مع الموقوفين، "اعترفا بتحوزهما مبلغا ماليا آخر مزيفا".



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وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات الاستعلاماتية بإقليمي مدنين وتطاوين بمشاركة دورية تابعة لفرقة التدخلات السريعة منزل المشتبه به أين تم حجز عدد 161 ورقة نقدية من فئة 50 دينارا مزيفة مخبأة بإحكام بمحيط المنزل .



وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية حول " تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية والمشاركة في وضعها وعرضها وهي مدلسة" والاحتفاظ بالمشتبه بهما.









