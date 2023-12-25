بنزرت: مصالح بلدية بنزرت تعيد تهيئة مجسم الاسطرلاب بحديقة الفقيد المناضل احمد بن صابر





وقالت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي ، ان هذه المبادرة تتمة للعديد من المبادرات والبرامج البلدية التي تواصل مصالح البلدية تنفيذها بدعم كامل من قبل السلط الجهوية وعلى راسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وانخراط كامل من قبل جميع المصالح والاطار العامل ببلدية بنزرت .



تولت مصالح بلدية بنزرت إعادة تهيئة مجسم الاسطرلاب بحديقة المناضل المرحوم احمد بن صابر العمومية المطلة على المتوسط بمنطقة سيدي سالم السياحية ، وذلك في شكل لوحة فنية تسر الناضرين باعتماد وسائل عمل ومؤثرات فنية وضوئية لاسيما خلال الليل بفضل الانارة التجميلية التي تم إنجازها .وقالت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بنزرت ايمان الزواوي ، ان هذه المبادرة تتمة للعديد من المبادرات والبرامج البلدية التي تواصل مصالح البلدية تنفيذها بدعم كامل من قبل السلط الجهوية وعلى راسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وانخراط كامل من قبل جميع المصالح والاطار العامل ببلدية بنزرت .

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ولاحظت ان مجسم الاسطرلاب يعتبر من المجسمات المميزة لمدينة بنزرت الى جانب العديد من المجسمات المنجزة بعاصمة الولاية وان مبادرة إعادة تهيئته تحمل بين طياتها اكثر من دلالة حضارية وتنموية وبيئية وجمالية وايضا وطنية خاصة وانه يقع في حديقة عمومية تحمل اسما كبيرا ومناصلا فذا المرحوم احمد بن صابر الذي ضحى الى جانب الكثير من مناضلي الجهة وكل البلاد بالغالي والنفيس من اجل دحر الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة ونيل بلادنا وشعبها لحريتها ، علاوة على ما يضفيه المجسم من جمالية على محيط الحديقة العمومية ،المعروفة باستقطابها للسياحة الداخلية سواء من أبناء الولاية او بقية جهات البلاد ومن الزوار من جميع انحاء المعمورة خلال كامل فصول السنة وخاصة الموسم الصيفي واثناء العطل .

يشار ان الاسطرلاب هو آلة تُستخدم في تطبيق القياسات الفلكيّة والملاحة، مثل قياس قيمة خطوط العرض، و هو الوَسيلة المُستخدمة للحصولِ على ارتفاعات النجوم أو الشمس، وتقديم الحلول للعَديد من القضايا الخاصة في علم الفلك والمساهمة في تحديد اتجاه القِبلة في العهد الإسلاميّ؛

ويَعود ظهور الأسطرلاب إلى العهد اليوناني، إذ يُرجّح أنّ أبولونيوس أحد المُفكّرين في اليونان هو من درس الإسقاط الخاص بالأسطرلاب في عام 225 قبل الميلاد، وأيضاً يعدُّ المفكر هيباركوس هو من أثّر في نظرية الإسقاط، واستخدمها في حلّ المُشكلات الخاصة في الفلك ، وكتب المفكّر ثيون الإسكندري 390 مقالاً تقريباً عن آلة الأسطرلاب.



وفي مُنتصف القرن الثامن للميلاد عُرِفَ الأسطرلاب في العالم الإسلاميّ، وتميّز بتطوّره الكامل في القرون الإسلاميّة الأولى ووُجد ما يُقارب الأربعين نوعاً من الأسطرلاب بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد، من أهمها، الأسطرلاب الكرويّ و الأسطرلاب المُسطح و الأسطرلاب التام والأسطرلاب الشامل .