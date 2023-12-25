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نادي حمام الانف يفسخ عقد اللاعب فارس العبيدي بالتراضي

Publié le Lundi 25 Decembre 2023 - 16:24 قراءة: 0 د, 14 ث
      
اعلن نادي حمام الانف، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد اللاعب فارس العبيدي بالتراضي بين الطرفين.
ويذكر ان نادي حمام الانف يحتل المركز الثالث للمجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 21 نقطة من 11 مقابلة متاخرا بخمس نقاط عن فريق جندوبة الرياضية متصدر المجموعة.


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