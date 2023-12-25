نادي حمام الانف يفسخ عقد اللاعب فارس العبيدي بالتراضي
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الاثنين 25 ديسمبر 2023 | 12 جمادي الثاني 1445
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