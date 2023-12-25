أكد منتصر القنوني المدير الفني للجامعة التونسية للملاكمة مشاركة 10 ملاكمين مناصفة بين صنفي الرجال والسيدات في البطولة العربية التي ستقام بالمغرب من 14 الى 22 جانفي المقبل.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ العناصر الوطنية أنهت اليوم الاثنين تربصا مشتركا مع المنتخب المصري دام نحو 11 يوما بتونس مشيرا الى أنّ قائمة الملاكمين المعنيين بالمشاركة في البطولة العربية سيعلن عنها لاحقا.





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وأورد ان العناصر الوطنية التي ستشارك في البطولة العربية ستخوض 6 اوزان (3 في الرجال و3 في السيدات) مؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.

وأشار الى أنّ المنتخب سيجري قبل تحوله الى المغرب تربصا ختاميا بتونس من 2 الى 13 جانفي معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج ايجابية رغم محدودية الامكانيات وصعوبة المنافسة في البطولة التي ستضم وفق قوله فرق قوية مثل العراق ومصر والأردن والمغرب.



ولاحظ أنّ الملاكمة التونسية تحتاج اليوم الى مزيد الدعم وتكثيف التربصات والمشاركات الدولية والاحتكاك بالمدارس العالمية الرائدة من أجل استعادة بريقها وفرض نفسها خلال الالعاب الأولمبية وذلك بعد 27 عاما من تتويجها بآخر ميدالية عبر الملاكم فتحي الميساوي في أولمبياد أطلنطا 1996.

وكشف أنّ عدم الاستقرار في المكتب الجامعي على مدى السنوات العشر الأخيرة ساهم في تراجع المستوى لافتا النظر أنّ الاستراتيجية الحالية للجامعة التونسية للملاكمة ترتكز أساسا على الأصناف الصغرى.

وبيّن في هذا الاطار أنّ حصول الملاكمة ملكة خليفي على برونزية بطولة العالم للصغريات التي دارت فعالياتها بالعاصمة الأرمينية يريفان من 23 نوفمبر الماضي إلى 4 ديسمبر الجاري يبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل الملاكمة التونسية مبينا أنّ الهدف خلال المدى المتوسط سيكون منصبا على دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة خلال سنة 2026 بالعاصمة السنغالية داكار.

يذكر أنّ الملاكمة التونسية تملك في رصيدها ميداليتين برونزيتين أولمبيتين بواسطة حبيب قلحية في نسخة طوكيو 1964 وفتحي الميساوي في دورة اطلنطا 1996.

