متابعة... النتائج الأولية للانتخابات المحلية في الجهات

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أريانة : انتهاء عمليات الفرز بالهيئة الفرعية بأريانة والاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية





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أريانة، 25 ديسمبر (وات) - انتهت فجر اليوم الاثنين على الساعة الرابعة صباحا، عمليات الفرز الآلي واليدوي لمحاضر الفرز الخاصة بانتخابات المجالس المحلية بأريانة التي انطلقت حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء امس الأحد 24 ديسمبر.

واسفرت عمليات الفرز عن النتائج الأولية التالية:



1/ معتمدية أريانة المدينة

- الدائرة الانتخابية النصر 2، وبها 20848 ناخبا مسجلا، فاز فيها المترشح محمد أمين المستيري ب442 صوتا من جملة 735 صوتا مصرح بها.

- دائرة المنزه الخامس، وبها 8164 ناخبا مسجلا، فاز المهدي قعلول بـ251 صوتا على 398 صوتا مصرح بها.

- دائرة التعمير، وبها 7617 ناخبا مسجلا، ومرور كل من خالد الفرجاوي بـ208 اصوات وطارق الميلي ب191 صوتا إلى الدور الثاني من جملة 672 صوتا مصرح بها.

- دائرة النصر1، وبها 9781 ناخبا مسجلا، فازت بها حدة المبروكي ب280 صوتا على 401 صوت مصرح بها.

- دائرة اريانة العليا، وبها 16077 ناخبا مسجلا، وفازت بها سعيدة شقير بـ473 صوتا على 808 أصوات مصرح بها.

- دائرة اريانة المدينة، وبها 10670 ناخبا مسجلا، وفاز بها العربي بوقمحة بـ 287 صوتا على 427 صوتا مصرح بها.

- أريانة المدينة، وبها 17874 ناخبا مسجلا، ومرور كل من رانية الزريبي بـ342 صوتا وهندة الوسلاتي ب355 صوتا على 836 صوتا مصرح بها.

- دائرة اريانة الجديدة، وبها 5140 ناخبا مسجلا، فاز بها وديع الجديدي ب193 صوتا على 356 صوتا مصرح بها.

- دائرة المنزه السادس، وبها 10111 ناخبا مسجلا فازت بها حياة مسعودي بـ 259 صوتا على 427 صوتا مصرح بها.



2/ معتمدية المنيهلة

- دائرة النصر، وبها 24804 ناخبين مسجلين ومرور كل من حسن القفصي بـ328 صوتا وأنس بركاتي بـ283 صوتا على 1015 صوتا مصرح بها.

- دائرة الرفاهة، وبها 12809 ناخببين مسجلين ومرور كل من منية السكراني بـ256 صوتا ونجاة تروعي ب218 صوتا على 832 صوتا مصرح بها.

- دائرة المنيهلة، وبها 7190 ناخبا مسجلا فاز بها مراد خزري بـ287 صوتا على 504 أصوات مصرح بها.

- دائرة البساتين، وبها 11260 مصرحا، فاز بها وسام الرتيمي بـ365 صوتا على 663 صوتا مصرح بها.

- دائرة 15 اكتوبر، وبها 4583 ناخبا مسجلا مر إلى الدور الثاني كل من بلقاسم يعقوبي ب242 صوتا وأمين الله رحماني ب 127 صوتا على 537 صوتا مصرح بها.



3/ معتمدية حي التضامن

- دائرة التضامن 4، وبها 4985 ناخبا مسجلا فاز بها أحمد عياري بـ 324 صوتا على 500 صوت مصرح بها.

- دائرة ابن خلدون، وبها 652 ناخبا مسجلا فازت المترشحة الوحيدة خلود نجايمي بـ76 صوتا على 76 صوتا مصرح بها.

- دائرة 2 مارس، وبها 6537 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من طارق الشوالي بـ204 أصوات وأحمد مي بـ201 صوت على 459 صوتا مصرح بها.

- دائرو 9 افريل، وبها 4248 ناخبا فازت بها سناء بن عمر بـ280 صوتا على 386 صوتا مصرح بها.

- دائرة 18 جانفي وبها 21788 ناخبا مسجلا مر إلى الدور الثاني كل من سامي عياري بـ 304 أصوات ووفاء العبدلي بـ201 صوت على 765 صوتا مصرح بها.

- دائرة ابو القاسم الشابي وبها 1751 ناخبا مسجلا فاز بها المترشح الوحيد محمد امين الهويملي بـ173 صوتا على 173 صوتا مصرح بها.

- دائرة حي التضامن وبها 17159 صوتا ومرور كل من أحمد الطنيش بـ 236 صوتا ومحمود بوجمعة ب214 على 609 أصوات مصرح بها.

- دائرة خيرالدين باشا وبها 986 ناخبا مسجلا وفازت بها المترشحة الوحيدة بسمة المي بـ99 صوتا على 99 صوتا مصرح بها.

- دائرة المنجي سليم وبها 4602 اصوات فاز بها محمد القديدي بـ 225 صوتا على 395 صوتا مصرح بها.



4/ معتمدية سيدي ثابت

- دائرة سيدي ثابت، وبها 7099 ناخبا مسجلا، فازت خولة اليوسفي بـ231 صوتا على 425 صوتا مصرح بها

- دائرة المنجي سليم، وبها 2983 ناخبا مسجلا، فاز بها لسعد الفرجاني ب172 صوتا على 332 صوتا مصرح بها

- دائرة شرفش، وبها 2520 ناخبا مسجلاـ فاز محمد الميزوري ب202 اصوات على 287 صوتا مصرح بها.

- دائرة سبالة بن عمار، وبها 4337 ناخبا مسجلا، فاز حسني كشيم ب289 صوتا على 514 صوتا مصرح بها.

- بجاوة 2 ، وبها 2215 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل عبد المجيد الجمني بـ 103 اصوات ومحمد الطاهر سلام ب 101 صوت على 260 صوتا مصرح بها.



5/ معتمدية قلعة الأندلس

- دائرة الحسيان، وبها 533 ناخبا مسجلا، فوز أحمد سعودي ب117 صوتا على 183 صوتا مصرح بها .

- دائرة بوحنش، وبها 1522 ناخبا مسجلا، فوز ماهر الزواري ب227 صوتا على 417 صوتا مصرح به.

- دائرة دائرة النحلي، وبها 1374 ناخبا مسجلا، فوز رياض الدريدي ب272 صوتا على 442 صوتا مصرح بها.

- دائرة قلعة الأندلس الغربية، وبها 6929 ناخبا مسجلا، فوز عادل الحصائري ب565 صوتا على 1081 صوتا مصرح بها.

- دائرة قلعة الأندلس الشرقية، وبها 7840 ناخبا مسجلا، فوز أحمد الكسوري ب421 صوتا على 761 صوتا مصرح بها.

- دائرة قنطرة بنزرت، وبها 2264 مسجلا، فوز نورالدين الدزيري ب253 صوتا على 354 صوتا مصرح بها.



6/ معتمدية رواد

- دائرة جعفر، بها 16031 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من أحلام الشيخاوي ب192 صوتا وياسين قيش ب 155 صوتا من جملة 825 صوتا مصرح بها

- دائرة رواد، وبها 11967 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من علاء الدين درمول بـ197 صوتا وناجي نفيظ ب192 صوتا الى الدور الثاني على 925 صوتا مصرح بها.

- دائرة الغزالة، وبها 13314 ناخبا مسجلا، فاز عصام المنصوري ب343 صوتا على 649 صوتا مصرح بها.

- دائرة المدينة الفاضلة، وبها 6860 ناخبا، مر إلى الدور الثاني سالمة المناعي بـ 139 صوتا وفوزي الحزامي ب113 صوتا على 739 صوتا مصرح بها.

- دائرة التخيلات، وبها 13835 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من محمد البريكي ب180 صوتا وسالم الشائب بـ148 صوتا على 575 صوتا مصرح بها.

- دائرة سيدي: عمر بوخطيوة، وبها 8684 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من فرحات البوغديري بـ 324 صوتا والمنصف العبدلي بـ 235 صوتا على 759 صوتا مصرح بها

- دائرة برج الطويل، وبها 8080 ناخبا مسجلا، مر الى الدور الثاني كل من اعتدال الغربي بـ 159 صوتا وحمزة بن حرب بـ 143 صوتا على 602 أصوات مصرح بها.



7/ معتمدية سكرة

- دائرة النسيم، وبها 19271 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من ايمن الغرسلي بـ 180 صوتا وسليمة البدوي بـ 171 صوتا على 957 صوتا مصرح بها.

- دائرة شطرانة، وبها 8046 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من محمد صويدي بـ 253 صوتا والمنصف بن كيلاني بـ 127 صوتا على 584 صوتا مصرح بها.

- دائرة برج الوزير، وبها 8460 ناخبا مسجلا، فوز المترشح الوحيد صفوان رويس ب46 صوتا على 46 صوتا مصرح بها

- دائرة سكرة، وبها 19832 ناخبا مسجلا، مر إلى الدور الثاني كل من مكرم مراد بـ 229 صوتا والمهدي بركة بـ 213 صوتا على 600 صوت مصرح بها

- دائرة دار فضال، وبها 13662 ناخبا مسجلا، فوز كمال المثلوثي ب458 صوتا على 750 صوتا مصرح بها

- دائرة التعمير الخامس، وبها 14741 ناخبا مسجلا، مرت إيمان بن رجب ب3221 صوتا والطاهر كشيدة ب255 صوتا إلى الدور الثاني على 1280 صوتا مصرح بها.

- دائرة البساتين، وبها 4118 ناخبا مسجلا، فاز عادل الجابري ب146 صوتا على 277 صوتا مصرح بها



جدير بالذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، تولت فجر اليوم الاثنين فتح صندوقي اقتراع خاصة بمكتب الاقتراع عدد 3 بالمدرسة الابتدائية المنزه الثامن بدائرة النصر 1 بأريانة المدينة وبمكتب الاقتراع عدد 4 بالمدرسة الابتدائية سيدي الجبالي بدائرة أريانة المدينة، تم غلقهما وبداخلهما محضري الاقتراع والفرز.

وتمت عملية فتح الصندوقين بحضور عدل التنفيذ الأستاذة والمدير الجهوي للانتخابات ورئيس وعضوي الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.







منوبة : النتائج الأولية للانتخابات المحلية لممعتمدية منوبة





اسفرت نتائج العد اليدوي والالي التي قامت بها الهيئة الفرعية للانتخابات بمعتمدية منوبة (23 مترشحا) عن النتائج التالية:



عمادة سيدي عمر

عدد المسجلين في الانتخابات: 5672 ناخبا وناخبة

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 316 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:286 صوتا

عدد الأوراق الملغاة :18 ورقة

عدد الأوراق البيضاء:12 ورقة



وفي ما يلي ترتيب المترشحين:

- عمارة محجوبي: عمره 60 سنة، صاحب مؤسسة خاصة ومستواه العلمي جامعي (126 صوتا)

-ريم سليمان (90 صوتا)

- ماجد الخليفي: البالغ من العمر30 سنة، عامل يومي، مستواه الدراسي سابعة ثانوي (70 صوتا)

-عمادة منوبة

عدد المسجلين في الانتخابات: 20480 ناخبا وناخبة

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 918 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:843 صوتا

عدد الأوراق الملغاة :42 ورقة

عدد الأوراق البيضاء:33 ورقة



وفي ما يلي ترتيب المترشحين:

- هادي الصياح: 37 سنة صاحب مؤسسة تربوية خاصة حاصل على الماجستير(309 اصوات)

- برهان بن خالد: البالغ من العمر 72 عاما، متقاعد من وزارة الشباب والرياضة مستوى تعليمي عالي (180 صوتا)

- أميرة عياشي (180 صوتا)

- محمد حسام قريعة (121 صوتا )

- خولة بن عميرة (93 صوتا)



عمادة قصر السعيد

عدد المسجلين في الانتخابات: 5117 ناخبا وناخبة

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 366 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:344 صوتا

عدد الأوراق الملغاة :06 اوراق

عدد الأوراق البيضاء:16 ورقة



وفي ما يلي ترتيب المترشحين:

- فوز فوزي الفرشيشي: 55 عاما، يعمل مصرح لدى الديوانة، مستوى سابعة آداب ب(181 صوتا)

- ابتهال رفيفة (163 صوتا)



عمادة الدندان الجنوبي

عدد المسجلين في الانتخابات: 1508 ناخبين وناخبات

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 210 ناخبين وناخبات

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 196 صوتا

عدد الأوراق الملغاة :11 ورقة

عدد الأوراق البيضاء:03 اوراق



وفي ما يلي ترتيب المترشحين:

- معز المولهي: 40 عاما صاحب مشروع خاص، ومستواه العلمي سابع ثانوي(96 صوتا)

- صلاح الدين بن طالب: 59 سنة، إطار بالبريد التونسي، مستوى جامعي (54 صوتا)

- فتحي بشاينية (46 صوتا)



عمادة منوبة الوسطى

عدد المسجلين في الانتخابات: 7610 ناخبين وناخبات

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 367 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:347 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 13 ورقة

عدد الأوراق البيضاء:07 اوراق



وفي ما يلي ترتيب المترشحين:

- فوزية الناوي، 70 سنة، متقاعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، مستوى تعليم عال (105 صوتا)

- نوفل الزهاني متقاعد من وزارة التعليم العالي مستوى سابعة ثانوي (85 صوتا)

- عمر الجيوشي (82 صوتا)

- محمد بن جماعة (75 صوتا)



عمادة الدندان

عدد المسجلين في الانتخابات: 17490 ناخبا وناخبة

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 1034 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين:986 صوتا

عدد الأوراق الملغاة :29 ورقة

عدد الأوراق البيضاء:19 ورقة



وفي ما يلي ترتيب المترشحين:

- فوز عبد الحميد الخالدي: 39 سنة، إطار بشركة عمومية، مستوى علمي جامعي بمقعد (607 اصوات)

- خليل الجندوبي(120 صوتا)

- محمد الهاشمي (81 صوتا)

- طارق السليتي (68 صوتا)

- عباس كبير (60 صوتا)

- كريم بورزمة (50 صوتا)















باجة : النتائج الاولية للانتخابات المحلية بمعتمدية باجة الجنوبية



باجة، 25 ديسمبر 2023 (وات/مكتب باجة) - انتهت فجر اليوم الاثنين، بالمركز الجهوى لتجميع النتائج بالقاعة الرياضة المغطاة بمدينة باجة، عمليات الفرز والعد وتنزيل الاصوات الخاصة بالمترشحين لانتخابات المجلس المحلي بباجة الجنوبية من ولاية باجة التى تضم 9 دوائر انتخابية بلغ عدد المترشحين بها 26 مترشحا منهم 23 معنيين بالانتخاب المباشر و3 مترشحين معنيين بالية القرعة وفي ما يلي نتائج التصويت (الاحد 24 اكتوبر) بمختلف العمادات حسب ترتيب عدد الاصوات المتحصل عليها من الاكبر الى الاصغر :



* الدائرة الانتخابية المخشبية

- محمد الزوابي 175 صوتا

- عياشي مناصري 26 صوتا

- جميلة الحسناوي 19 صوتا



* الدائرة الانتخابية المعقولة

- رشيد العمدوني 363 صوتا

- مجدى العياري 182 صوتا

- نبيل الحباشي 137 صوتا



* الدائرة الانتخابية الهواري

- احمد بن الحاج قاسم 170 صوتا

- حاتم ريحاني 163 صوتا

- لطيقة الجويني 152 صوتا



* الدائرة الانتخابية حمام سيالة

- خالد السعيدي 189 صوتا

- خلود الماكنى 94 صوتا



*الدائرة الانتخابية زواغة

- صلاح الزواغي 258 صوتا

- مبروك سياري 79 صوتا

- نزار بالدويهش 58 صوتا



* الدائرة الانتخابية سيدى اسماعيل

- الازهر الكوكي 288 صوتا

- علي الكوكي 150 صوتا

- رضا الكوكي 74 صوتا



* الدائرة الانتخابية سيدى السهيلي

- قيس بوزيدى 200 صوت

- سامية السلطاني 160 صوتا



*الدائرة الانتخابية سيدى فرج

- محمد الطيب العسالي 257 صوتا

- يوسف العبيدى 87 صوتا



* الدائرة الانتخابية مستوتة

- شوقي اللموشي 174 صوتا

- سماح الكوكي 109 اصوات



وقد فاز بالمقعد المخصص لذوى الاعاقة بباجة الجنوبية اوليا نبيل الحسني



شريفة











قبلي : النتائج الاولية لانتخابات المجالس المحلية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية قبلي



قبلي، 25 ديسمبر (وات/مكتب قبلي) - تظهر جداول العد اليدوي والالي لمحاضر الفرز التي عرضتها الادارة الفرعية للهيئة العليا المستتقلة للانتخابات بقبلي بالقاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي للمدينة النتائج الاولية التالية بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية بولاية قبلي:



معتمدية رجيم معتوق

- دائرة المطروحة: فوز المترشح مجدي بنحميد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 42 صوتا متقدما على منافسه علي بن بلقاسم الذي تحصل على 11 صوتا

- دائرة رجيم معتوق 1: فوز المترشح علي بنعمار بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 223 صوتا متقدما على منافسيه فاطمة التوهامي التي تحصلت على 36 صوتا والمبروك بنفريجة الذي تحصل على 33 صوتا

- دائرة رجيم معتوق 2 : فوز المترشح بلقاسم بن سعيد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 183 صوتا متقدما على منافسه علي بوراوي الذي تحصل على 107 اصوات

- دائرة رجيم معتوق 3: فوز المترشح البشير فريجة بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 82 صوتا متقدما على منافسه عمار بنسعيد الذي تحصل على 29 صوتا

- دائرة رجيم معتوق 4 : فوز المترشح محمد بنسالم بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 64 صوتا متقدما على منافسه محمد فريجة الذي تحصل على 52 صوتا



معتمدية الفوار

- دائرة غريب: فوز المترشح سعيد ابن الحاج محمد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 418 صوتا

- دائرة الصابرية الشرقية: فوز المترشح بلقاسم بنغنوم بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 147 صوتا متقدما على منافسه لزهر الادنس الذي تحصل على 24 صوتا

- دائرة الصابرية الغربية: فوز المترشح عبد الرؤوف بنرحال بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 387 صوتا متقدما على منافسه مصطفى بنعثمان الذي تحصل على 35 صوتا

- دائرة بشني الدرجين: فوز المترشح فتحي بلحاج علي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 335 صوتا متقدما على منافسه عبد الرزاق الطويل الذي تحصل على 333 صوتا

- دائرة غيدمة: فوز المترشح صابر بنمحمد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 488 صوتا متقدما على منافسه علي بنحميد الذي تحصل على 49 صوتا



معتمدية دوز الجنوبية

- دائرة العذاره: فوز المترشحة ندى زعنانه بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصولها على 121 صوتا

- دائرة دوز الغربية: فوز المترشح محمد بن عبد المولى بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 271 صوتا متقدما على منافسه ابراهيم الشاذلي الذي تحصل على 89 صوتا

- دائرة غليسية: فوز المترشح محمد بنبليلة بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 209 اصوات متقدما على منافسيه محمد قريرة الذي تحصل على 131 صوتا والهادي الكوت الذي تحصل على 50 صوتا

- دائرة نويل الجنوبية : فوز المترشح توفيق بن بوبكر بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 88 صوتا متقدما على منافسه علي الصغير الحرابي الذي تحصل على 77 صوتا

- دائرة نويل الشمالية : فوز المترشح يسن بنمحمد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 223 صوتا متقدما على منافسيه الهادي بن الحرابي الذي تحصل على 121 صوتا وعبد الله جمعة الذي تحصل على 13 صوتا



معتمدية سوق الاحد

- دائرة الزوية: فوز المترشح صالح العريبي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 313 صوتا متقدما على منافسه محمد امين الناظري الذي تحصل على 64 صوتا

- دائرة ام الصمعة: فوز المترشح اشرف عمر بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 203 اصوات متقدما على منافسه شكري اعبيد الذي تحصل على 75 صوتا

- دائرة بوعبد الله: وهي دائرة التي قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تحصل المترشح حمزة الحاجي على اكبر عدد من الاصوات بـ 198 صوتا يليه المترشح علي بوراوي بـ137 صوتا يليه المترشح عنتر المحمودي بـ190 صوتا والمترشح احمد المغزاوي بـ 81 صوتا

- دائرة نقة: وهي ايضا دائرة قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تحصل المترشح محمد المكي على اكبر عدد من الاصوات بـ 356 صوتا يليه المترشح عاطف الربيعي بـ 245 صوتا يليه المترشح الصادق بنسالم بـ143 صوتا

- دائرة المنشية : فوز المترشح خليل خالد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 442 صوتا متقدما على منافسيه عبد القادر بن الشائب الذي تحصل على 162 صوتا والهاشمي الشيخ الذي تحصل على 155 صوتا

- دائرة فطناسة : فوز المترشح طارق عمر بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 212 صوتا متقدما على منافسيه محمد الساسي دهان الذي تحصل على 41 صوتا

- دائرة بشري: فوز المترشح عاطف بن محمد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 306 اصوات



معتمدية دوز الشمالية

- دائرة العوينة الجنوبية : فوز المترشح البشير بوظفر بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 149 صوتا متقدما على منافسه نصر كركورة الذي تحصل على 82 صوتا

- دائرة العوينة الشمالية : فوز المترشح محسن بن سالم بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 182 صوتا متقدما على منافسه المنصف البكوش الذي تحصل على 116 صوتا

- دائرة العبادلة: وهي دائرة التي قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث تحصل المترشح نصر بالحاج محمد على اكبر عدد من الاصوات بـ 153 صوتا يليه المترشح خليفة بنعامر بـ 145 صوتا تليه المترشحة ابتسام المرزوقي بـ120 صوتا والمترشح اشرف بنعثمان بـ 66 صوتا

- دائرة دوز الشرقية: وهي ايضا دائرة قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تحصل المترشح خالد بنعمر على اكبر عدد من الاصوات بـ 176 صوتا يليه المترشح احمد بنعلي بـ162 صوتا يليه المترشح الهادي الاحمر بـ68 صوتا والمترشح شادي بنحامد بـ 48 صوتا

- دائرة دوز الشمالية : فوز المترشح المكي رابح بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 209 اصوات متقدما على منافسه بلقاسم بوخريص الذي تحصل على 70 صوتا



معتمدية قبلي الجنوبية

- دائرة بني محمد: فوز المترشح حاتم يحيى بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 119 صوتا متقدما على منافسيه شوقي النجار الذي تحصل على 50 صوتا وحسام بوقنة الذي تحصل على 37 صوتا و منصور التومي الذي تحصل على 3 اصوات

- دائرة بشلي: وهي الدائرة التي قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث حصل المترشح محمد بالصغير على اكبر عدد من الاصوات بـ 124 صوتا يليه المترشح حمد عبيد بـ 82 صوتا يليه المترشح فيصل الصغير بـ 76 صوتا و المترشح عامر جويدة بـ 47 صوتا

- دائرة جرسين : فوز المترشح جابالله بنصالح بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 173 صوتا متقدما على منافسه الشاذلي بالغريسي الذي تحصل على 118 صوتا

- دائرة جمنة الجنوبية : فوز المترشح يوسف بنعثمان بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 83 صوتا متقدما على منافسيه رجاء السويسي التي تحصلت على 44 صوتا وعبد الوهاب الحامدي الذي تحصل على 28 صوتا

- دائرة جمنة الشمالية : فوز المترشح المنجي رمضان بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 181 صوتا متقدما على منافسه حسام الجوادي الذي تحصل على 42 صوتا

- دائرة جنعورة : فوز المترشح المعز العلوي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 236 صوتا متقدما على منافسته رباب بنمبارك التي تحصلت على 172 صوتا

- دائرة قبلي الجنوبية : فوز المترشح رمزي دراويل بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 173 صوتا متقدما على منافسيه مبروك الكار شيماء مشفر، تحصلا على 54 صوتا لكل واحد منهما وحلمي كريدان الذي تحصل على 42 صوتا

- دائرة البليدات : فوز المترشح عبد الله بن عبدالله بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 195 صوتا متقدما على منافسه انيس البليداوي الذي تحصل على 139 صوتا

- دائرة بازمة : فوز المترشح فيصل بنعمار بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على360 صوتا متقدما على منافسته وئام التواتي التي تحصلت على 87 صوتا



معتمدية قبلي الجنوبية

- دائرة بني محمد: فوز المترشح حاتم يحيى بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 119 صوتا متقدما على منافسيه شوقي النجار الذي تحصل على 50 صوتا وحسام بوقنة الذي تحصل على 37 صوتا و منصور التومي الذي تحصل على 3 اصوات

- دائرة بشلي: وهي الدائرة التي قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث حصل المترشح محمد بالصغير على اكبر عدد من الاصوات بـ 124 صوتا يليه المترشح حمد عبيد بـ 82 صوتا يليه المترشح فيصل الصغير بـ 76 صوتا و المترشح عامر جويدة بـ 47 صوتا

- دائرة جرسين: فوز المترشح جابالله بنصالح بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 173 صوتا متقدما على منافسه الشاذلي بالغريسي الذي تحصل على 118 صوتا

- دائرة جمنة الجنوبية : فوز المترشح يوسف بنعثمان بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 83 صوتا متقدما على منافسيه رجاء السويسي التي تحصلت على 44 صوتا وعبد الوهاب الحامدي، الذي تحصل على 28 صوتا

- دائرة جمنة الشمالية: فوز المترشح المنجي رمضان بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 181 صوتا متقدما على منافسه حسام الجوادي الذي تحصل على 42 صوتا

- دائرة جنعورة : فوز المترشح المعز العلوي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 236 صوتا متقدما على منافسته رباب بنمبارك التي تحصلت على 172 صوتا

- دائرة قبلي الجنوبية : فوز المترشح رمزي دراويل بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 173 صوتا متقدما على منافسيه مبروك الكار شيماء مشفر، تحصلا على 54 صوتا لكل واحد منهما وحلمي كريدان الذي تحصل على 42 صوتا

- دائرة البليدات : فوز المترشح عبد الله بن عبدالله بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 195 صوتا متقدما على منافسه انيس البليداوي الذي تحصل على 139 صوتا

- دائرة بازمة : فوز المترشح فيصل بنعمار بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 360 صوتا متقدما على منافسته وئام التواتي التي تحصلت على 87 صوتا



معتمدية قبلي الشمالية

- دائرة القطعاية: فوز المترشح علي المحفوظي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 254 صوتا متقدما على منافسيه محمد راشد الذي تحصل على 100 صوت والخموسي الجلولي الذي تحصل على 85 صوتا و يوسف يوسف الذي تحصل على 33 صوتا

- دائرة المنصورة: وهي الدائرة التي قد تمر للدور الثاني بعد صدور النتائج النهائية من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث حصل المترشح انيس خليفة على اكبر عدد من الاصوات بـ 325 صوتا يليه المترشح قيس البواب بـ 255 صوتا ثم المترشح الحسين الشارف بـ81 صوتا تليه المترشحة تهاني الزبيدي بـ38 صوتا والمترشحة زكية الذويبي بـ 5 اصوات

- دائرة تلمين: فوز المترشح حاتم مسلم بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 200 صوت متقدما على منافسه عبد الحميد الاخضيري الذي تحصل على 90 صوتا

- دائرة تنبيب: فوز المترشح صالح التواتي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 202 اصوات متقدما على منافسه سيدهم سيدهم الذي تحصل على 74 صوتا

- دائرة سعيدان: فوز المترشح المنجي الفرعوني بالمقعد المخصص لهذه الدائرة اثر حصوله على 142 صوتا متقدما على منافسيه عمر خضير الذي تحصل على 98 صوتا والمحجوب الفرياني الذي تحصل على 33 صواتا

- دائرة طنبار: فوز المترشح توفيق بنمحمد بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 315 صوتا متقدما على منافسه وحيد السعيدي الذي تحصل على 123 صوتا

- دائرة قبلي الشرقية: فوز المترشح ابراهيم معالي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 112 صوتا متقدما على منافسه محمد الامجد بنحمادي الذي تحصل على 90 صوتا

- دائرة قبلي الشمالية : فوز المترشح المبروك البليداوي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 190 صوتا متقدما على منافسيه محمد بنزائد الذي تحصل على 77 صوتا وسلطان بنسلطان الذي تحصل على 68 صوتا

- دائرة ليماقس استفطيميه: فوز المترشح محمد الطاهر عون بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 300 صوت متقدما على منافسه جمال بوعبيد الذي تحصل على 188 صوتا

- دائرة الرابطة: فوز المترشح الفتحي معالي بالمقعد المخصص لهذه الدائرة بحصوله على 275 صوتا متقدما على منافسه البشير معالي الذي تحصل على 51 صوتا

