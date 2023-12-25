الرابطة 1 - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
مركب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الافريقي نضال بن اللطيف
ملعب مجاز الباب
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان سيف الدين الورتاني
ملعب سليمان
مستقبل سليمان - قوافل قفصة خليل الطرابلسي
النجم الساحلي معفى
الاربعاء 27 ديسمبر 2023
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الياضي - النادي الصفاقسي هيثم قيراط
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري وليد المنصري
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي كريم الخميري
مستقبل المرسى معفى
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