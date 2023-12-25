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الرابطة 1 - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية عشرة

Publié le Lundi 25 Decembre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يومي الثلاثاء والاربعاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
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مركب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الافريقي نضال بن اللطيف
ملعب مجاز الباب
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان سيف الدين الورتاني
ملعب سليمان
مستقبل سليمان - قوافل قفصة خليل الطرابلسي

النجم الساحلي معفى

الاربعاء 27 ديسمبر 2023
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الياضي - النادي الصفاقسي هيثم قيراط
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري وليد المنصري
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي كريم الخميري

مستقبل المرسى معفى


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