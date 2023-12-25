محمد امين بن عمر يعود الى تدريبات النجم الساحلي

استانف متوسط الميدان محمد امين بن عمر نشاطه مع فريقه النجم الساحلي بعد ابتعاده عن الميادين لفترة مطولة بسبب اصابة على مستوى الركبة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صور توثق عودة محمد امين بن عمر للتمارين الجماعية بالملعب الاولمبي بسوسة.

وكان محمد امين بن عمر (31 عاما) خضع لفترة مطولة من العلاج في الخارج قبل ان يعود الى تونس لاستكمال عملية التاهيل.

وتجدر الاشارة الى ان عقد محمد امين بن عمر مع النجم الساحلي يمتد الى حدود جوان 2024.

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