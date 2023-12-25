فيديو- سوبر هاتريك لطه ياسين الخنيسي مع فريقه نادي الكويت في شباك كاظمة

تالق المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي بتسجيله سوبر هاتريك في المباراة التي اكتسح خلالها فريقه الكويت منافسه نادي كاظمة بسداسية نظيفة امس الاحد ضمن الجولة الحادية عشرة لبطولة الكويت لكرة القدم.
وجاءت اهداف طه ياسين الخنيسي في الدقائق 25 و46 من ركلة جزاء و50 و83 بينما سجل الهدفين المتبقيين فهد حمود في الدقيقة 11 ومحمد دحام في الدقيقة 65.
ورفع نادي الكويت رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد نادي كاظمة عند 13 نقطة في المركز السادس.
وجاءت اهداف طه ياسين الخنيسي في الدقائق 25 و46 من ركلة جزاء و50 و83 بينما سجل الهدفين المتبقيين فهد حمود في الدقيقة 11 ومحمد دحام في الدقيقة 65.
ورفع نادي الكويت رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد نادي كاظمة عند 13 نقطة في المركز السادس.
🚨🚨#نادي_الكويت— سيـف .. (@ekwte) December 25, 2023
بمناسبة سوبر هاتريك الخنيسي على كاظمة
نود أن نستذكر هاتريك #ياسين_الخنيسي
في شباك مرمى نادي القادسية . .
" شكـراً تونس على هذا الجـلّاد 🫡🇹🇳 "
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🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VxBxprue7B
شلون طقها جذي لاعب كاظمة حق الخنيسي— القادسية وطن💛 (@t2e2ti) December 24, 2023
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/QuAazzPoQX
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