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فيديو- سوبر هاتريك لطه ياسين الخنيسي مع فريقه نادي الكويت في شباك كاظمة

Publié le Lundi 25 Decembre 2023 - 09:49 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تالق المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي بتسجيله سوبر هاتريك في المباراة التي اكتسح خلالها فريقه الكويت منافسه نادي كاظمة بسداسية نظيفة امس الاحد ضمن الجولة الحادية عشرة لبطولة الكويت لكرة القدم.
وجاءت اهداف طه ياسين الخنيسي في الدقائق 25 و46 من ركلة جزاء و50 و83 بينما سجل الهدفين المتبقيين فهد حمود في الدقيقة 11 ومحمد دحام في الدقيقة 65.
ورفع نادي الكويت رصيده إلى 26 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد نادي كاظمة عند 13 نقطة في المركز السادس.

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