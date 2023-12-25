الحلفاوين: محاصرة منحرف خطير محل 14 منشور تفتيش !!

تمكن أول أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير صادر في شأنه عدة مناشير تفتيش.



تفيد تفاصيل القضبة ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالحلفاوين مفادها اندماج أحد المنحرفين في ترويج المخدّرات بالجهة ومحل عدة مناشير تفتيش.





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فقامت الوحدات الأمنية المذكورة بنصب كمين للمظنون فيه والقبض عليه بحوزته آلة حادة (موس بوسعادة) وقطعة من مخدّر الزطلة، ليتبيّن وأنه محل 14 منشور تفتيش من أجل جرائم "العنف والسرقة"، بالتحوّل إلى محل سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية وتفتيشه عُثر على آلات حادة كبيرة الحجم،و 15 قطعة من مخدّر وكمية من الزطلة معدة للترويج.

وميزان إلكتروني و مبلغ مالي قدره 200 دينار وهاتف جوال.



باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة.