Babnet

شبكة مراقبون: "نسبة المشاركة في التصويت في الدور الاول من انتخابات المجالس المحلية تقدّر ب11،2 بالمائة

Publié le Lundi 25 Decembre 2023 - 00:32 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت شبكة مراقبون للانتخابات مساء، الأحد، أنّ نسبة المشاركة في الدور الأوّل من إنتخابات المجلس المحلية، التّي جرت اليوم بلغت 11،2 بالمائة بعد غلق مكاتب الإقتراع في الساعة السادسة من مساء، الأحد، حسب ما ورد على الصفحة الرسميّة على شبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك).

وكانت شبكة مراقبون ذكرت أن نسبة الإقبال على التصويت لم تتجاوز 9،1 بالمائة في حدود الساعة العاشرة من صباح، الأحد.

...

وتقدم الشبكة صباح الإثنين 25 ديسمبر 2023، خلال ندوة صحفية، تقريرها بشأن عمليّة الإقتراع، التّي جرت، الأحد.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 279304

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 25 Decembre 2023 à 08h 13m |           
هيا مبروك عليكم وان شاء الله مزيد من التالق و النجاحات الباهرة


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 08:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 08:08 Tunis
All Radio in One    
*.*.*