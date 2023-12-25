شبكة مراقبون: "نسبة المشاركة في التصويت في الدور الاول من انتخابات المجالس المحلية تقدّر ب11،2 بالمائة

أعلنت شبكة مراقبون للانتخابات مساء، الأحد، أنّ نسبة المشاركة في الدور الأوّل من إنتخابات المجلس المحلية، التّي جرت اليوم بلغت 11،2 بالمائة بعد غلق مكاتب الإقتراع في الساعة السادسة من مساء، الأحد، حسب ما ورد على الصفحة الرسميّة على شبكة التواصل الإجتماعي (فايسبوك).



وكانت شبكة مراقبون ذكرت أن نسبة الإقبال على التصويت لم تتجاوز 9،1 بالمائة في حدود الساعة العاشرة من صباح، الأحد.





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وتقدم الشبكة صباح الإثنين 25 ديسمبر 2023، خلال ندوة صحفية، تقريرها بشأن عمليّة الإقتراع، التّي جرت، الأحد.



