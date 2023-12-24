أيمن بوغطاس: "أعضاء المجالس المحلية الذين نجحوا عبر آلية القرعة يتمتعون بكامل الصلاحيات

يتمتع أعضاء المجالس المحلية، الذين نجحوا في انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 عبر آلية القرعة، بكامل الصلاحيات في المجالس المحلية، وفق ما أفاده عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أيمن بوغطاس.



وأضاف بوغطّاس، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الأحد، على هامش حضوره عمليّة القرعة لذوي الإعاقة في انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 بالمنستير، أنّ الفائزين في القرعة سيكونون بالتدوال رؤساء للمجالس المحلية وسيكونون، أيضا، أعضاء للمجالس الجهويّة ورؤساء للمجالس الجهويّة ولديهم الإمكانية للمرور إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأقر المرسوم عدد 10 لسنة 2023 بشكل غير مسبوق في الانتخابات التونسيّة مقعدا لذوي الإعاقة في كلّ مجلس محلي عبر آلية القرعة.



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وتكمن أهمية المجالس المحلية في أنّها لأوّل مرّة في تاريخ تونس ستكون مجالسا منتخبة وسيكون لكلّ عمادة ممثلها في المجلس المحلي للمعتمدية الراجعة لها بالنظر. "وسيكون لكل عمادة، وهي أصغر تقسيم إداري في البلاد التونسيّة، ممثل وصوت وهي مسألة مهمّة إذ عند الحديث عن التنمية نلاحظ وجود اختلال وفوارق تنموية داخل المعتمدية والولاية والإقليم وعلى المستوى الوطني ومرد ذلك عدم قدرة الجهات على إيصال صوتها وبالتالي فهي غير ممثلة ولا تشملها التنمية، حسب أيمن بوغطاس.



وستسمح الانتخابات المحلية بأن يكون للمواطن مرشّح يختاره ليمثل عمادته الصغيرة في المجلس المحلي للمعتمدية ولينقل له مشاغله والنقائص الموجودة في عمادته وسيقترح الحلول. وعندما يكون للعمادة ممثل فإنّه يكون لها صوت وحظ في التنمية على مستوى المعتمدية والجهة والإقليم وعلى المستوى الوطني حسب ذات المصدر.



وبيّن بوغطاس أنّه عند الحديث عن حلول فذلك يحيل إلى انجاز مشاريع في جميع المجالات الصحية والصناعية بإحداث المناطق الصناعية وغيرها وإحداث فرص العمل، وسيقع برمجة كلّ ذلك في مخططات جهوية وإقليمية ووطنية.



وأضاف أنّه عند الحديث عن المخططات التنموية هناك حديث عن تمويل المشاريع وانجازها خاصة أنّ "المجلس الوطني للجهات والأقاليم ستكون له صلاحيات تشريعية على غرار مجلس النواب في مجال التنمية إذ سيصادق على الميزانية وعلى المخططات الجهوية والإقليمية والوطنية للتنمية وسيراقب، خاصّة، العمل الحكومي في إنجاز المشاريع فاليوم هناك مشكل كبير في تونس وهي المشاريع المعطلة".

واعتبر ان انتخاب النواب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم انطلاقا من المجالس المحلية يعكس أهميّة الانتخابات المحليّة.