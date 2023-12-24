كلفة انتخابات المجالس المحلية بدوريها الأول والثاني تناهز الـ 50 مليون دينار (عضو بهيئة الانتخابات)

تناهز كلفة انتخابات المجالس المحلية بدوريها الأول والثاني الـ 50 مليون دينار، وفق ما أعلنه اليوم الأحد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي.



وقال العياشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمركز الاعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، ان كلفة الدور الاول من انتخابات المجالس المحلية قدرت بنحو 40 مليون دينار ومن المتوقّع أن ترتفع الى 50 مليون دينار بتنظيم الدور الثاني منها في منتصف شهر فيفري القادم.





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وكشف أن معدّل الكلفة الخاصة بالانتخابات سجّل ضمن الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية الذي جرى اليوم الأحد شبه استقرار بالمقارنة مع المحطات الانتخابية الماضية.



ويصل معدل كلفة أي محطة انتخابية في تونس الى 50 مليون دينار، وفق ما صرح به العياشي، مشيرا الى أن هذه الكلفة تتوزع بين مواد انتخابية ونفقات لوجستية.



ويخصّص القسم الأكبر من المصاريف ضمن ميزانية أي استحقاق انتخابي لتنيظم يوم الاقتراع وتنفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية على غرار وزارة الدفاع والمطبعة الرسمية ووسائل الاعلام العمومية.



وأكد أن الهيئة تحاول في كل محطّة انتخابية ترشيد النفقات لكن المصاريف تسجّل زيادة بالنظر الى ارتفاع أسعار المستلزمات الانتخابية، مبينا أن جزءا من النفقات يخصّص لكراء المقرّات.



وأفاد بأن الهيئة رصدت ميزانية تساوي معدّل الكلفة نفسها والمقدّرة بنحو 50 مليون دينار لكل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية القادمة.



يشار الى أن تونس شهدت اليوم الأحد لأول مرة تنظيم انتخابات المجالس المحلية وهي أولى مراحل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثاني الغرفتين البرلمانيتين اللتين نص عليهما دستور 2022



وتنافس في هذه الانتخابات 6177 مترشّحا عن طريق الانتخاب المباشر للفوز ب 2434 مقعدا في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا موزعة على مستوى جميع المعتمديات في كامل ولايات الجمهورية.