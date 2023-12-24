غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في انتخابات المجالس المحلية 2023 (عضو بهيئة الانتخابات)

لاحظ عضو الهيئة العليا للانتخابات، أيمن بوغطاس، مساء الأحد، مع اقفال مراكز الاقتراع، تسجيل غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في انتخابات المجالس المحلية، رغم ترشح نسبة 22 بالمائة من الشباب.



وقال بوغطاس، في تصريح لـ(وات)، إن نسبة مشاركة التونسيين في الاقتراع، خلال الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، "تعتبر ضعيفة عموما وفي صفوف الشباب بصفة خاصة"، مرجّحا ارتباط هذا العزوف بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد ووما راكمته التجارب الانتخابية السابقة، من "شعور بالخذلان وعدم ثقة إزاء البرامج الانتخابية المقترحة والوعود الزائفة"، حسب تعبيره.





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وأشار الى ان مسؤولية الهيئة الانتخابية تتمحور حول الاعداد التقني للانتخابات، مشددا على أن الهيئة لم تتدخر جهدا خلال هذه المرحلة التي امتدت لأشهر وتمكنت من تنظيم هذا الاستحقاق في ظروف جيدة وفق الضوابط القانونية مع اعتماد سياسة اتصالية شاملة.



ودعا عضو الهيئة مختلف هياكل الدولة والمجتمع المدني الى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة للوقوف على أسباب ضعف نسب الاقبال على التصويت رغم تسخير كافة الامكانيات لانجاح هذا المسار الانتخابي بهدف تصحيح الوضع في المستقبل.



وأكد عضو الهيئة أنه لم يقع تسجيل أي اخلالات تعرقل مسار الانتخابات أو تشكك في نزاهتها.



وبلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، 11,66 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، معلنا ان عدد المقترعين الذي شاركوا في التصويت بلغ 1059004، وذلك من جملة المسجلين والبالغ عددهم 9080987.