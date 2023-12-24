ملاحظون : اقبال ضعيف للنساء على الاقتراع

قالت مديرة البرامج بالمركز التونسي المتوسطي أحلام منوبية قروي، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، ان اقبال النساء ضعيف على مراكز الاقتراع التي تواجد بها ملاحظو المركز بالجهات المستهدفة، مبينة ان المركز نشر 143 ملاحظا في 8 ولايات وهي جندوبة وسليانة وقفصة وقبلي والقصرين وتوزر ومدنين وتطاوين، وذلك في اطار مشروع "عين على المحليات"، وملاحظة الانتخابات على أساس النوع الاجتماعي بالوسط الريفي والمناطق الحدودية.



وبخصوص التجاوزات والاخلالات، أفادت بأن ملاحظي المركز سجلوا حالات تأثير وتوجيه للتصويت لبعض النساء في محيط مراكز الاقتراع، بالاضافة الى استعمال الجرارات والحافلات والسيارات الخاصة لنقل النساء والتأثير على ارادتهن الانتخابية، وكذلك مغادرة عدد من النساء لمراكز الاقتراع دون التصويت بسسب عدم وجود اسمائهن في السجل الانتخابي، نتيجة تغييرها دون علمهن، أو عدم معرفة مكتب الاقتراع الصحيح.





...



كما اشارت وفق بلاغ صادر عن المركز، الى ضعف تمثيلية المرأة كرئيسة مركز اقتراع مقارنة بتمثيلية الرجال، اذ بلغت نسبة مشاركتها كرئيسة مركز 46ر8 بالمائة من مجموع المراكز التي تمت ملاحظتها، فضلا عن تسجيل نقص في المواد الاساسية للانتخابات (الحبر) ، حيث قامت الناخبات بالتصويت دون وضع اصابعهن في الحبر، او تنقل بعضهن بين مكاتب الاقتراع لوضع الاصبع في الحبر ثم التوجه للمكتب الخاص بهن للتصويت، ورصد 42 مركز اقتراع دون حافظة براي من مجموع المراكز التي تمت ملاحظتها.



جدير بالذكر، ان أعضاء المجالس المحلية سينتخبون اليوم 24 ديسمبر باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية، ستفضي الى تركيز 279 مجلسا محليا.