نسبة المشاركة بلغت 3,7 بالمائة الى حدود منتصف النهار (مرصد شاهد)

أعلن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية، ان نسبة المشاركة في الدور الاول من انتخابات المجالس المحلية، بلغت الى حدود منتصف النهار 3,7 بالمائة ووصف هذه النسخة بانها "ضعيفة".



وأوضح سعيد المرابطي عضو المرصد، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة بلغت في تونس العاصمة الى حدود منتصف النهار 3,4 بالمائة ، مضيفا أن أعلى نسبة مشاركة تم تسجيلها في ولاية سليانة 11,1 بالمائة، وأقل نسبة مشاركة في ولاية نابل 1,2 بالمائة الى حدود منتصف النهار.





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ونشر المرصد 547 ملاحظا بالمعتمديات حسب عينة تشمل كافة ولاية الجمهورية و48 منسقا ومنسقا جهويا، الى جانب تركيز قاعة عمليات لمتابعة ظروف اجراء الانتخابات ونسب المشاركة حسب معايير الشفافية واحترام الضوابط القانونية للانتخابات.



يشار الى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعان خلال نقطة إعلامية ثانية، عقدت ظهر اليوم الأحد، بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزة (القبة)، المخصص لانتخابات المجالس المحلية، ان نسبة الاقبال العامة على انتخابات المجالس المحلية، الى حدود الساعة منتصف النهار، بلغت 18ر5 بالمائة.

