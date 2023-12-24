متابعة انتخابات المجالس المحلية في الجهات





توزر : انطلاق التصويت لأول انتخابات محلية في 56 مركزا ب40 دائرة انتخابية في ظروف عادية





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توزر، 24 ديسمبر (وات/ مكتب توزر) - فتحت مراكز الاقتراع في ولاية توزر، أبوابها تمام الساعة الثامنة صباحا، وشرعت في استقبال الناخبين، وذلك في أول انتخابات محلية تشهدها تونس لاختيار أعضاء المجالس المحلية التي ستفضي الى تركيز المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات.

وبحسب ما ذكره عضو الهيئة الفرعية للانتخابات المعز لدين الله الطيبي، فقد بدأت عمليات التصويت في ظروف عادية دون تسجيل أي تأخير أو ما من شأنه تعطيل العملية بتوفير جميع متطلبات الانتخابات من مواد انتخابية وموارد بشرية وبحضور مراقبي الهيئة الفرعية وملاحظي المترشحين.

وتتوفر ولاية توزر، على 40 دائرة انتخابية موزعة على 06 معتمديات وقع خلالها تركيز 56 مركز اقتراع تضم 116 مكتب تصويت ويبلغ مجموع الناخبين المسجلين، وفق آخر تحيين للهيئة الفرعية للانتخابات 87723 ناخبا.





مدنين: انطلاق عملية الاقتراع في مركز الاقتراع 2 مارس اجيم، وسط جاهزية كما في بقية المراكز بمدنين



انطلقت بمركز الاقتراع 2 مارس 34 بأجيم عملية الاقتراع بعد أن فتح المركز أبوابه أمام الناخبين على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأح، وقد تهيأت به كل الظروف من تواجد رئيسة المركز ومساعدتيها و12 عضوا بمعدّل 3 أعضاء في كل مكتب إلى جانب توفر كل المعدات الانتخابية الحساسة والمكتبية التي تسلمتها يوم أمس رئيسة المكتب.

وقد تجهز كل مكتب اقتراع بصندوق الاقتراع والخلوة وبقية المواد الضرورية لاتمام العملية الانتخابية ووضع كراسي لامكانية حضور الملاحظين والمراقبين الذين لم يسجل حضورهم مع فتح أبواب هذا المركز وبداية عملية الاقتراع.

ويبلغ عدد المسجلين بهذا المركز الذي يتكون من 4 مكاتب اقتراع 5232 مسجلا سيدلون بأصواتهم حول مترشحين اثنين بعمادة أجيم، من بين 12 مترشحا للانتخاب المباشر، يتنافسون على 6 مقاعد بالمجلس المحلي باجيم.

وعلى غرار مركز الاقتراع 2 مارس بأجيم، انطلقت ببقية مراكز الاقتراع بولاية مدنين البالغ عددها 244 مركز اقتراع عملية التصويت لاختيار 93 عضوا ب9 مجالس محلية ترشح بها للانتخاب المباشر 216 مترشحا منهم 33 إمراة .

وسجلت 17 دائرة انتخابية بالجهة ترشحا وحيدا دون منافس عن كل دائرة في حين سجلت الدائرة الانتخابية بالمجبوبين بمعتمدية جربة ميدون أعلى عدد من المتنافسين في هذه الانتخابات بـ 6 مترشحين أما ببقية الدوائر الانتخابية فيتنافس مترشحان اثنان بـ 46 دائرة و3 مترشحين في 20 دائرة انتخابية و4 مترشحين ب4 دوائر و5 مترشحين ب5 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد المسجلين 423 الف و31 مسجلا ب 398 مكتب اقتراع في 244 مركزا يشرف على تأمين عملية الاقتراع بها ومتابعتها ومراقبتها 1699 عون بين رؤساء مراكز ومساعديهم وأعضاء فيما تؤمن هذه المراكز الوحدات العسكرية والأمنية منذ إيداع المواد الانتخابية الحساسة بها يوم أمس السبت إلى حين غلق المراكز وانتهاء عملية التصويت ثم تحول هذه المراكز إلى مراكز فرز للأصوات.





بنزرت : إنطلاق التصويت الانتخابي في جميع مراكز الاقتراع دون إشكاليات



افاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش، ان جميع مراكز الاقتراع المخصصة لاحتضان فعاليات الانتخابات المحلية المقررة لنهار اليوم الاحد 24 ديسمبر، وعددها 217 مركزا، فتحت ابوابها، مع تمام الساعة الثامنة صباحا، دون إشكاليات تذكر.

ولاحظ قديش ان الهيئة وفرت كل ما يجب من آليات واستعدادات لوجستية وبشرية، لانجاح العملية الانتخابية، واكد انها جاهزة في جميع الدوائر الانتخابية بالجهة وعددها 106 دوائر انتخابية، دون اعتبار دائرة جزيرة جالطة غير الاهلة بالسكان .

كما بين ان الفرق الرقابية للهيئة المتابعة سواء لفترة الحملات الانتخابية او فترة الصمت الانتخابي، لم تسجل اية جرائم إنتخابية تستدعي تقديم شكوى لدى النيابة العمومية، وذكر ان الهيئة وبحضور عدل تنفيذ ووسائل الاعلام، ستتولى بداية من الساعة العاشرة القيام بالقرعة الخاصة بنواب المجالس المحلية من ذوي الاعاقة وعددهم 45 مترشحا يتنافسون على الفوز بمقعد بكل معتمدية وعددهم 14معتمدية .

ومن جانبها، اشارت المنسقة الجهوية بمنظمة "عتيد" سهام زوالي، الى ان عملية الاقتراع إنطلقت في التوقيت المحدد، وتم تسجيل إقبال للناخبين من كبار السن والكهول في الدقائق الأولى لانطلاق مكاتب الاقتراع، مع حضور للمصالح الامنية والجيش الوطني، علاوة على بقية ممثلي العملية الانتخابية المكلفين من قبل الهيئة الفرعية.

يذكر انه تم يوم امس السبت، توزيع المواد الانتخابية على جميع مراكز الانتخابات بالجهة و415 مكتبا، إلى جانب تخصيص 324 عون مراقبة محلّف لمراقبة العملية الانتخابية بالجهة، بينما يبلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية بولاية بنزرت 325 شخصا وعدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية 485225 شخصا.





نابل2 : انطلاق عمليات الاقتراع بالدوائر الانتخابية ال46 التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات نابل2 جهات



انطلقت في الثامنة من صباح اليوم الاحد، عملية التصويت على المترشحين لانتخابات المجالس المحلية ب46 دائرة انتخابية التي تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل2 في "ظروف طيبة " وفق ما اكدته رئيسة الهيئة الفرعية نابل 2 ايناس الفاطمي ل"وات".

وقال خميس قعلول احد اول المقترعين بالمدرسة الابتدائية بتركي من معتمدية قرنبالية في تصريح ل" وات" " لقد حرصت على الحضور الباكر للقيام بواجبي الانتخابي لاختيار احد من المترشحين من ابناء العمادة لتشجيعهم ومعولا عليهم بالقيام بدورهم تجاه العمادة والعمل الجدي على تحسين اوضاعها" متابعا " هذه الانتخابات تختلف عن غيرها من الانتخابات لاننا سنختار من بين اولادنا ونأمل ان يكون الفائز في مستوى انتظاراتنا".

وسيتولى الناخبون ب46 عمادة (دائرة انتخابية) اختيار ممثليهم من بين 152 مترشحا لانتخابات المجالس المحلية يتنافسون على الفوز بمقعد عن كل عمادة ب7 معتمديات: الحمامات (22 مترشحا) و بوعرقوب (24 مترشحا) و قرنبالية (36 مترشحا) و بني خلاد (17 مترشحا) ومنزل بوزلفة (19 مترشحا) وسليمان(18 مترشحا) وتاكلسة( 16 مترشحا).

اما بالنسبة للمترشحين من ذوي الاعاقة فان الاختيار سيكون باعتماد القرعة من بين 30 مترشحا قدموا ترشحاتهم للمجالس المحلية واختاروا آلية القرعة التي ستنتظم بداية من العاشرة من صباح اليوم بمركز التجميع بالقاعة الرياضية بقرنبالية.

وجدير بالاشارة الى ان عدد المسجلين بالدوائر الانتخابية التي تشرف عليها الهيئة الفرعية نابل 2 يقدرب 279496 ناخبا موزعين على 119 مركز اقتراع تضم 233 مكتب اقتراع.





نابل 1 : انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية بكافة مراكز الاقتراع التابعة للهيئة الفرعية نابل 1



نابل، 24 ديسمبر (وات/مكتب نابل) - انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية بكافة مراكز الاقتراع التابعة للهيئة الفرعية نابل 1 والبالغ عددها 158 مركز اقتراع، تضم 315 مكتب اقتراع

وقال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 العروسي بن عبد الله، في تصريح لصحفية (وات) إن عملية التصويت، انطلقت في ظروف عادية دون تسجيل أية إشكاليات حيث فتحت كافة مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجالس المحلية

وأضاف ان الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1، انتهت أمس السبت، من توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة على كافة مراكز الاقتراع مع توفير كافة الظروف لتأمين سلاسة وشفافية العملية الانتخابية من حيث الوسائل البشرية واللوجستية

وانطلقت عملية الاقتراع بكل من مركز الاقتراع الشابي بالدائرة الانتخابية بني خيار من معتمدية بني خيار، ومركز العربي زروق بدائرة النور بمعتمدية نابل، بنسق تصاعدي حسب ما عاينته صحفية (وات) حيث توافد عدد من الناخبين في حدود الساعة الثامنة صباحا موعد انطلاق عملية التصويت التي تتواصل الى حدود الساعة السادسة مساءا

ويبلغ عدد المترشحين خلال هذه الانتخابات 188 مترشحا موزعين على 58 دائرة انتخابية تابعة للهيئة الفرعية نابل 1 معنيون بالحملة الانتخابية، بالإضافة الى المترشحين عبر آلية القرعة (ذوي الاحتياجات الخصوصية) والبالغ عددهم 39 مترشحا

وتضم ولاية نابل 16 معتمدية ستكون مقرا للمجالس البلدية المنتخبة وهي تضم 101 عمادة منها 55 عمادة موزعة على 9 معتمديات تشرف عليها الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 وهي نابل ودار شعبان الفهري وبني خيار وقربة والميدة ومنزل تميم وقليبية والهوارية وحمام الغزاز

وستدور هذه المحطة الانتخابية، في 58 دائرة انتخابية محلية موزعة على 55 عمادة، وذلك بعد إحداث 03 دوائر انتخابية بعد تقسيم عمادتي دار شعبان والفهري بمعتمدية دار شعبان الفهري إلى دائرتي دار شعبان 1 ودار شعبان 2 والفهري 1 والفهري 2 وتقسيم عمادة حمام الغزاز بمعتمدية حمام الغزاز الى دائرتين وهما حمام الغزاز 1 وحمام الغزاز2، وذلك بمقتضى القانون الانتخابي (5 دوائر في كل معتمدية)





باجة : انطلاق عمليات الاقتراع ب155 مركزا بباجة فى ظروف عادية



باجة 24 ديسمبر 2023(وات)- فتح 155 مركز اقتراع بباجة، على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال 256,064 ناخبا مسجلا بالجهة سيدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس المحلية ب102 دائرة انتخابية بكل معتمديات ولاية باجة التي تقدم بها 307 مترشحا من بينهم 277 معنيا بالانتخاب المباشر اليوم.

وتضمّ مراكز الاقتراع 238 مكتبا اقتراع، يعمل على تأمين العملية الانتخابية بها 1030 عضوا في أوقاتها العادية، حسب ما أكدته مصادر من الهيئة المستقلة للانتخابات لمراسلة (وات) بالجهة، وما عاينته على عين المكان بعدد من المراكز التي واكبت بها انطلاق عملية الاقتراع .





سيدي بوزيد: انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية بولاية سيدي بوزيد



سيدي بوزيد 24 ديسمبر 2023 (وات)- انطلقت صباح اليوم الأحد، بداية من الساعة الثامنة صباحا، عملية التصويت للانتخابات المحلية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية سيدي بوزيد في ظروف عادية ودون أية مشاكل.

ويبلغ عدد الناخبين بالجهة، حسب ما أكده الناطق الرسمي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، بوجمعة مشي، في تصريح لـ (وات)- 353404 ناخبا موزعين على 118 دائرة انتخابية و317 مكتب اقتراع و115 عمادة.

وأفاد محدّث ( وات) بأنه قد تم تخصيص 1810 عون مراقبة، وبأنه قد ترشح لهذه الانتخابات 454 مترشحا من بينهم 37 امرأة و70 من ذوي الإعاقة سيخضعون بعد قليل للقرعة.

ويتوزع المترشحون للانتخابات المحلية بولاية سيدي بوزيد على المجالس المحلية بالرقاب (40 مترشحا) والسعيدة (26 مترشحا) والمزونة (38 مترشحا) والمكناسي (27 مترشحا) والهيشرية (25 مترشحا) وأولاد حفوز (28 مترشحا) وبئر الحفي (25 مترشحا) وجلمة (42 مترشحا) وسبالة أولاد عسكر (19 مترشحا) وسوق الجديد (27 مترشحا) وسيدي بوزيد الشرقية (51 مترشحا) وسيدي بوزيد الغربية (38 مترشحا) وسيدي علي بن عون (27 مترشحا) ومنزل بوزيان (44 مترشحا).







منوبة: فتح 96 مركز اقتراع في ظروف عادية



منوبة، 24 ديسمبر 2023 (وات/مكتب منوبة) - فتح 96 مركز اقتراع و240 مكتبا بها، صبيحة اليوم الاحد، أبوابها ب49 دائرة انتخابية بولاية منوبة، في توقيتها المحدد، وفي ظروف عادية، لاحتضان عملية الاقتراع للانتخابات المحلية التي يخوضها 164 مترشحا (منهم 29 امرأة و37 مترشحا ومترشحة من فئة الشباب)، مع تسجيل بعض الغيابات في صفوف اعضاء المكاتب "لم تؤثر على سير العملية"، وفق تصريح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة احمد دويك لصحفية "وات".

وشهد محيط مراكز الاقتراع تامينا من وحدات الجيش والامن الوطنيين، وسط استعداد من اعوان الهيئة الفرعية ومراقبيها، فضلا عن عدد من ملاحظي عدد من المنظمات الوطنية على غرارالجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" التي خصصت بالجهة، 16 مراقبا، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وخصصت الهيئة الفرعية للانتخابات، 935 عونا، بين رؤساء مراكز اقتراع ومساعديهم ورؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ليؤمنوا حسن سير العملية داخل المراكز، التي تدعمت خلال هذه المحطة الانتخابية بمركز وحيد بدائرة حي النسيم بدوار هيشر، مع تسهيل دخول الناخبين لأداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وقد شهد السجل الانتخابي بعد انتهاء عملية التحيين يوم 08 ديسمبر الجاري، ارتفاعا ب 7501 ناخب وناخبة جديد، ليشمل بالدوائر ال49 بالولاية، 768. 302 الف مرسما، موزعين على 96 مركز اقتراع، تضم كل من طبربة ووادي الليل 15 مركز اقتراع ، والجديدة والمرناقية ب13 مركز اقتراع بكل منهما، ومنوبة ب12 مركز اقتراع ودوار هيشر ب11 مركز اقتراع، و برج العامري ب09 مراكز اقتراع، والبطان 08 مراكز.

وسجلت دائرتين انتخابيتين بالجهة، ترشحا وحيدا وهي الجديدة حشاد، والمرناقية الشمالية، كما شهدت 12 دائرة تنافس مترشحين فقط، وهي دائرة البطان 1، والزاهرة، وشواط بالجديدة، والفجة، وبورقبة ، وسيدي علي الحطاب بالمرناقية، والنجاة وادي الليل، وحي الرياض، وحي النسيم بدوار هيشر، وطبربة المدينة، وقصر السعيد بمنوبة، وصنهاجة بوادي الليل التي شهدت انسحاب مترشح من السباق الانتخابي، فيما كان اعلى عدد ترشحات حسب الدوائر، بدائرة دوار هيشر المدنية ب08 ترشحات، وفق معطيات الهيئة الفرعية.

يذكر ان الهيئة سجلت انسحاب مترشح، وإيداع آخر السجن لأحكام صادرة في حقه توجبت ايقافه، دون ان يؤثر ذلك على مشاركته في الانتخابات ، ليخوض الانتخابات المباشرة اليوم ، 164 مترشحا ومترشحة، ويخضع 19 من ذوي الإعاقة للقرعة حسب المعتمديات .







قفصة: عمليّة الاقتراع لإنتخاب أعضاء المجالس المحلّية بمختلف معتمديات الولاية



قفصة، 24 ديسمبر 2023 (وات/ مكتب قفصة) - إنطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، بالدائرة الانتخابية المحلّية قفصة المدينة، التابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية، عمليّة الاقتراع لإنتخاب عضو واحد لتمثيل هذه الدائرة في المجلس المحلي للمعتمدية، من مجموع 03 مترشّحين، تقدّموا لهذه الإنتخابات عن هذه الدائرة.

وعاينت صحفيّة "وات" بدء عمليّة التصويت بأحد مراكز الاقتراع بهذه الدائرة، وهو مركز المدرسة الابتدائية بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة قفصة، الذي يبلغ عدد الناخبين المرسّمين به 6400 ناخب وناخبة، مُوزعين على 04 مكاتب تصويت.

وفتحت مكاتب المركز أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا، على أن تتواصل عمليّة التصويت إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

وتُعدّ معتمدية قفصة الجنوبية أكبر معتمديات الولاية، من حيث عدد المرسّمين في السجل الإنتخابي، ب84 ألفا و126 ناخبا وناخب، مُوزّعين على 30 مركز إقتراع، وكذلك من حيث عدد الدوائر الإنتخابية المحلّية بها والبالغ عددها 12 دائرة.

وترشّح بداوائر هذه المعتمدية 44 مترشحا، من بينهم 4 نساء، وتوزّع هؤلاء المترشحين على كلّ الدوائر الإنتخابية، بإستثناء دائرة المولّى التي لم يُقبل فيها أي ملفّ ترشح، وبذلك سيتنافس اليوم هؤلاء المترشحين من أجل الفوز ب11 مقعدا في المجلس المحلّي للمعتمدية.

وواكب إنطلاق عمليّة التصويت بمركز المدرسة الإبتدائية شارع الحبيب بورقيبة، الذي تمركزت على مستوى مدخله عناصر من الجيش والأمن الوطنيين، ومراقبون تابعون للهيئة الفرعية للانتخابات، وملاحظ محلّي عن منظمة "عتيد".

وبيّن المدير الجهوي الهيئة الفرعية للانتخابات محمد بوسعده في تصريح لصحفية "وات" أن كلّ مراكز الاقتراع الواقعة بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية قفصة قد فتحت أبوابها أمام الناخبين تمام الساعة الثامنة صباحا في "ظروف عادية".

وتنقسم ولاية قفصة إلى 13 معتمدية، تضمّ كلّها 83 عمادة أو دائرة إنتخابية محلّية، وسوف ينتخب ناخبو كلّ دائرة من هذه الدوائر عضوا واحدا، سيُمثّلهم في المجلس المحلّي لمعتمديتهم

وستُفرز إنتخابات هذا اليوم فوز 82 عضوا من بين 244 مترشحا لعضوية المجالس المحلّية بمعتمديات الولاية، من بينهم 23 مرأة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع بمعتمديات ولاية قفصة 183 مركزا، بها 286 مكتب إقتراع، ومُرسّم بها كلّها 282 ألفا و 39 ناخبا وناخبة.

كما خصّت هيئة الإنتخابات بقفصة في هذه المحطّة الإنتخابية، ناخبي منطقة الجلاّبية التابعة لعمادة السويطير بمعتمدية أم العرائس، بمركز إقتراع متنقل، بهدف تسهيل عمليّة التصويت لناخبي مختلف نواحي هذه الدائرة، حسب ما أوضحه المدير الجهوي للهيئة محمد بوسعده.







الكاف :انطلاق عمليات الاقتراع لانتخاب المجالس المحلية وإقبال ضعيف على مراكز الاقتراع



الكاف24 ديسمبر (وات) - انطلقت صبيحة اليوم الأحد بولاية الكاف، عملية انتخاب أعضاء المجالس المحلية بصفة عادية في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 91 دائرة، وسط إقبال ضعيف من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع.

ويخوض هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد 304 مترشحا من بينهم 43 حامل إعاقة، من أجل انتخاب 12 مجلسا محليا بالولاية، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف عمر اليعقوبي في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.

وقال اليعقوبي : "إن كل مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها وأن الناخبين شرعوا في التوجه إليها في ظروف جيدة سيما بعد استكمال كل التحضيرات اللوجستية والبشرية والمادية المستوجبة التي قامت بها الهئية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن عملية الاقتراع تتم وفق ما تقتضيه التراتيب المنظمة لها.

أما بالنسبة لعملية الاقتراع فقد لوحظ هذا الصباح اقبال محتشم على مراكز الاقتراع، وقد فسرها بعض المواطنين ببرودة الطقس وانتظام السوق الأسبوعية بالمدينة وتعود الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من قضاء شؤونهم

وقد تمركزت من ناحية أخرى وحدات من الأمن والجيش الوطني منذ الصباح الباكر أمام كل مراكز الاقتراع بمدينة الكاف، لتأمين العملية الانتخابية، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة