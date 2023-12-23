وزارة النقل: توزيع ثماني شاحنات انقاذ واطفاء حرائق على أربعة مطارات دولية

تولى ديوان الطيران المدني والمطارات، السبت، توزيع ثماني شاحنات انقاذ وإطفاء حرائق جديدة من نوع "PANTHER 6x6" تم اقتناؤها مؤخرا، على المطارات الدولية: تونس- قرطاج (03 شاحنات) توزر - نفطة ( شاحنة واحدة) وصفاقس- طينة ( شاحنة واحدة) و جربة جرجيس (3 شاحنات).



وتقدر كلفة الاقتناءات الجديدة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، بـ 16 مليون دينار، وتندرج ضمن استراتيجية وزارة النقل المتعلقة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة في مجال البنية التحتية للطيران المدني.



وتقدر كلفة الاقتناءات الجديدة، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، بـ 16 مليون دينار، وتندرج ضمن استراتيجية وزارة النقل المتعلقة بتعزيز منظومة الأمن والسلامة في مجال البنية التحتية للطيران المدني.

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وتستجيب هذه التجهيزات، إلى المعايير الدولية المعمول بها في أهم المطارات في العالم، وتتميز بتكنولوجيا متطورة وبمكونات عالية الأداء تمكن من التدخل الفوري والسريع والناجع على الدرجة 10 من الحرائق، وفق ما جاء في البلاغ .



وقد تم التنسيق مع السلط الأمنية الجهوية لتأمين المسالك لإيصال هذه التجهيزات في كنف الأمن والسلامة إلى الوجهات المعنية.