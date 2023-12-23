بطولة انقلترا:توتنهام يصعد للمربع الذهبي بفوزه على إيفرتون

أنهى توتنهام هوتسبير مسيرة إيفرتون الرائعة بالبطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بالفوز 2-1 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعبه اليوم السبت ليعود للمربع الذهبي.

وكان إيفرتون قد حقق أربعة انتصارات متتالية بالبطولة دون أن تهتز شباكه، لكن مهاجمه السابق ريتشارليسون اخترق دفاعات الفريق الضيف ليفتتح التسجيل بلمسة رائعة بعد تسع دقائق قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني بعد تسع دقائق.

وجاءت المباراة مثيرة بفضل نشاط لاعبي إيفرتون واعتماد توتنهام على بناء اللعب من الخطوط الخلفية، وأهدر الفريق الضيف فرصا للتسجيل بلمسات غابت عنها القوة.

وسجل أندريه غوميز هدفا في الدقيقة 82 ليزيد من إثارة المباراة لكن صاحب الضيافة صمد تحت الضغط ليحقق ثالث انتصار على التوالي، بعد خمس مباريات غاب فيها عنه الفوز ليرتقي إلى المركز الرابع متفوقا على حامل اللقب مانشستر سيتي.

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