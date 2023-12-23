فوربس: أنس جابر تحتل المرتبة 18 في قائمة الرياضيات الأعلى دخلا في العالم ب5.7 مليون دولار

حققت لاعبة التنس البولونية إيغا شفيونتك, المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات, ارباحا بقيمة 23.9 مليون دولار لتصبح بذلك الرياضية الأعلى دخلا في عام 2023 .



وضمت قائمة (فوربس) للرياضيات العشرين الأعلى أجرا في الموسم, والتي نقلها الاتحاد الدولي للاعبات التنس المحترفات ( دوبل في -تي - اى ) 12 لاعبة تنس اخرى, في مقدمتهن الفائزة بالبطولة الختامية وبخمس بطولات أخرى في عام 2023, بما في ذلك رولان غاروس, بينما حلت التونسية أنس جابر في المرتبة ال18.





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وكان المركز الثاني في التصنيف, من نصيب المتزلجة الصينية الحرة إيلين جو, التي بلغ دخلها 22.1 مليون دولار, على الرغم من أن عارضة الأزياء الأمريكية التي تنافس في مسابقات التزلج باسم الصين, حققت من المنافسات الرياضية 100 ألف دولار فقط.

لكن في المقابل حصلت على 22 مليون دولار, من عقود دعائية مع علامات تجارية مختلفة, مثل "لويس فيتون" و"فيكتوريا سيكرات "



وتحتل 8 لاعبات تنس أخريات المراكز التالية في قائمة العشر الأوليات:

الأمريكية كوكو جوف (21.7 مليون) , والبريطانية إيما رادوكانو (15.2) , واليابانية نعومي أوساكا (15 مليونا , جميعهم خارج الملعب لأنها كانت بعيدة عن الملاعب بسبب الحمل والولادة) , والبيلاروسية أرينا سابالينكا (14.7).

والأمريكيتان جيسيكا بيغولا (12.5), وفينوس ويليامز (12.2 , رغم مشاركتها في بطولات قليلة جدا), والكازاخية إيلينا ريباكينا (9.5), والكندية ليلى فيرنانديز (8.8).



وضمن المراكز العشرين الأولى, جاءت أيضا ثلاث لاعبات تنس أخريات وهن الصينية كينوين تشانغ في المركز الخامس عشر ب 7.2 ملايين دولار, و والتونسية أنس جابر في المرتبة الثامنة عشر (5.7 ملايين دولار) , وماركيتا فوندروسوفا في المركز العشرين (5.2) .