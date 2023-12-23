وليد كتيلة: سعيد بنيل ثقة الاعلاميين الرياضيين في استفتاء -وات-كافضل رياضي برالمبي 2023

عبر وليد كتيلة الحائز على جائزة افضل رياضي برالمبي لعام 2023 في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء عن سعادته البالغة بنيل ثقة الاعلاميين الرياضيين الذين راهنوا عليه وبالنظر الى النجاحات التي حققها في مختلف التظاهرات التي شارك فيها خلال العام .



واوضح كتيلة في تصريح ل"وات" ان "اجماع الصحفيين حول اسمه و اختياره افضل رياضي برالمبي في العام كان نتيجة المجهودات الجباراة المبذولة من اجل تحقيق نتائج متيمزة من ذلك احراز ذهبية سباق 800 متر لفئة تي 34 على الكراسي خلال منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس وكذلك التتويج بميداليتين ذهبيتين في ملتقى سويسرا لالعاب القوي لذوي الهمم في منافسات سباق 100متر و800متر كراسي" .

وقال كتيلة بالقول "ان التتويج بلقب افضل رياضي من شانه ان يزيدني فخرا و اعتزازا بما حققته من نتائج ايجابية خلال عام 2023 اذ ليس من السهل ان تنال اجماع الصحفيين المختصين في مجال الرياضة باعتبار صعوبة تقييمهم ودقة متابعتهم للشان الرياضي ".



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وشدد كتيلة ان هذا التتويج ياتي قبل سنة ستكون حاسمة وتحمل رهانات مزدوجة من ذلك بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة و الالعاب البرالمبية باريس 2024 و سابذل كل ما في وسعي من اجل البقاء على منصة التتويج العالمي و الاول واسعاد الشعب التونسي ".

يذكر ان وليد كتيلة احتفظ بلقب افضل رياضي بارالمبي لاستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء منذ عام 2016.