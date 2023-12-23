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اتفاقية شراكة بين صندوق الضمان الإجتماعي والبريد التونسي تهدف إلى حوكمة التصرف في إسناد المنح الموجهة للمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي

Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 15:57 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وقّع كلّ من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمّد كريم والرئيس المدير العام للبريد التونسي سامي المكي بمقر الصندوق أمس الجمعة، اتفاقيّة شراكة بين المؤسّستين يتمّ بمقتضاها ضبط صيغ وإجراءات صرف التحويلات الماليّة المسندة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الإجتماعي.

وتهدف هذه الإتّفاقيّة إلى حوكمة التصرّف في إسناد المنح وتحسين الخدمات، حيث ستمكّن المستفدين من برنامج الأمان الإجتماعي حاملي البطاقات الإلكترونيّة من جميع الخدمات التّي توفّرها هذه البطاقات من سحب وتنزيل وخلاص فواتير إضافة إلى إعلامهم بتاريخ صرف المبالغ المحوّلة لفائدتهم عن طريق الإرساليّات القصيرة .

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وتشمل الاتفاقية التحويلات الشهرية المباشرة للعائلات الفقيرة والمنح العائليّة الشهريّة المسندة لفائدة الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والذّين لم يبلغوا 6 سنوات.

وحضر التوقيع المدير العام لوحدة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف والمكلف بتسيير الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الإجتماعيّة نزار المحسني والمديرة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية نجاة دخيل وثلّة من إطارات المؤسّستين.





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