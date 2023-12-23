بعد رفض فريق الكرة الطائرة خوض مباراته امام الترجي ... هيئة نادي حمام الانف تفتح تحقيقا في ملابسات الاضراب وتحيل اللاعبين على مجلس التاديب

قررت الهئية التسييرية للنادي الرياضي لحمام الأنف على اثر رفض لاعبي فريق أكابر الكرة الطائرة خوض المباراة التي كانت مقررة امام الترجي الرياضي مساء الجمعة بقاعة برج السدرية لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني /أ/ إحالة جميع اللاعبين المسجلين على ورقة المقابلة على مجلس التأديب مع فتح تحقيق في ملابسات الإضراب.



واضافت في بلاغها انها قررت ايضا قبول انسحاب الهيئة المشرفة على الفرع وتعيين هيئة جديدة في الساعات القادمة وضمان استمرار النشاط اليومي للفرع.





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وقالت الهيئة التسييرية لفريق الضاحية الجنوبية في ذات البيان انها "تفاجأت بالقرار الغريب واللامسؤول للاعبي فريق أكابر الكرة الطائرة" معربة عن استغرابها من الاسباب التي علل بها اللاعبون قرارهم والذي وصفته ب"الخطير والمسيء" لسمعة النادي وتاريخه.



واشارت الى ان اللاعبين عللوا قرارهم بأن "أحد زملائهم لم يتحصل على المنحة التي يتقاضاها بصفة شهرية" في حين أن قرار عدم تحويل منحة اللاعب المذكور كان حسب ما ورد في نص بيان الهيئة التسييرية لأسباب تأديبية وباقتراح من هيئة فرع الكرة الطائرة المستقيلة يوم الاربعاء الفارط.

كما اكدت أن اللاعبين المضربين تحصلوا على كامل مستحقاتهم إلى حد يوم الجمعة رغم الظروف المادية الاستثنائية التي يمر بها النادي.

ويحتل نادي حمام الانف المركز قبل الاخير ضمن المجموعة الاولى برصيد 7 نقاط.