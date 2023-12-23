رغم النوايا الحسنة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2024 إلا أن إمكانيات الحكومة قليلة ولا تفي بالحاجة لتحقيقها (الخبير الإقتصادي شكيب بن مصطفى)

إعتبر الخبير الإقتصادي والمستشار لدى إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية شكيب بن مصطفى، أنه "رغم النوايا الحسنة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2024، من إحداثات جبائية ودعم الإستثمار للباعثين الجدد، إلا أن إمكانيات الحكومة وآليات التحفيز على الإستثمار، قليلة ولا تفي بالحاجة لتحقيقها".



وخلال لقاء حواري، أنتظم مساء يوم الجمعة بمدينة صفاقس، بمبادرة من إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، حول "قانون المالية 2024 : التحليل والتحديات"، أكد بن مصطفى، في تصريح ل (وات) ضرورة إيجاد حلول للتخفيف من الإجراءات الإدارية والقانونية، وتفعيل القطاعات المنتجة مثل الحليب والزيت النباتي والحبوب، وضبط رؤية وسياسة إقتصادية واضحة، وحوكمة الإدارة حتى تكون في خدمة المواطن.





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ولاحظ أن قانون المالية لسنة 2024، الذي صادق عليه مجلس النواب، "يظهر صعوبات كبيرة من ناحية التوازنات المالية للدولة"، بإعتبار أن نفقات الدولة ستزداد السنة القادمة بنسبة 12 بالمائة، والدعم سيزداد بدوره بأكثر من 11 ألف مليار، مقابل زيادة في الإستثمار العمومي بأكثر من 5 آلاف مليار، أي أقل من نصف نسبة الدعم".



والى جانب الخبير الإقتصادي والمستشار لدى إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية شكيب بن مصطفى، تضمن اللقاء مداخلات عدد من من الخبراء في المالية والجباية، مثل الخبير في المالية عبد القادر بودريقة، والخبير في الجباية إلياس غراب.