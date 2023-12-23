اللجنة الوطنية الاولمبية تكرم الرياضيين المتالقين في النسخة التاسعة للمشعل الاولمبي

نظمت اللجة الوطنية الاولمبية التونسية مساء يوم الجمعة حفل المشعل الاولمبي في نسخته التاسعة و ذلك بحضور محرز بوصيان عضو اللجنة الدولية الاولمبية ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية و عدد من الشخصيات الرياضية

كما حضر حفل المشعل الاولمبي في نسخته التاسعة سفيرا فلسطين و فرنسا بتونس.



وعادت جائزة صنف الامتياز في الذكور الى السباح ايوب الحفناوي بينما توجت لاعبة التنس انس جابر بالمشعل الاولمبي في صنف الامتياز سيدات واحرز السباح احمد الجوادي على المركز الاول في صنف المواهب الشابة فتيان و لاعبة التجديف هالة بلحاج محمد في صنف المواهب الشابة للفتيات.



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وفي الرياضات البارالمبية فازت روعة التليلي بالمشعل الاولمبي في نسخته التاسعة و في صنف الرجال عاد التتويج لوليد كتيلة.



و شملت جوائز المشعل الاولمبي لسنة 2023 عديد الاصناف الاخرى مثل التأطير الفني رجال و السيدات والتحكيم رجال و سيدات و الجمعيات الرياضية المتميزة في الرياضة النسائية الجمعيات المتميزة في نشر و ممارسة الرياضة والتنمية المستدامة والقيم الأولمبية و الرياضة للجميع و الحوكمة الرياضية, للجمعيات و الجامعات الرياضية و التأطير الفني والعلمي والطبي, الطب الرياضي المرأة الرياضية المتميزة و المؤسسات المتيمزة في الرياضة المدرسية ومراكز النهوض بالرياضة.



وشهد حفل المشعل الاولمبي ايضا حضور عناصر النخبة المتوجة في مسابقات المشعل الاولمبي وعدد من قدامى الرياضيين في مختلف الاختصاصات .وتم بالمناسبة تكريم عدد من الرياضيين القدامى على غرار لاعب كرة اليد فوزي الصبابطي و السباحة سلوى اوبا والمدرب الاسبق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عبد المجيد الشتالي و مساعده توفيق بن عثمان .