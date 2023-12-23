Babnet

وزارة الداخلية: الحفاظ على العمل العادي للاسواق الاسبوعية تزامنا مع انتخابات المجالس المحلية يوم الاحد

سوق السيارات بالمروج
Publié le Samedi 23 Decembre 2023 - 06:56 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية، أنه ستتم المحافظة على العمل العادي للأسواق الأسبوعية المرخص لها، والتي تنشط أيام الآحاد بكامل تراب الجمهورية، بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية يوم الأحد القادم (24 ديسمبر الجاري).

وأشارت الوزارة في بلاغ لها مساء يوم الجمعة، الى أن الحفاظ على العمل العادي للاسواق الاسبوعية يوم انتخابات المجالس المحلية، يندرج في إطار الحفاظ على مصالح المواطنين والتجار وتواصل الحركة الاقتصادية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279228


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:01 Tunis
All Radio in One    
*.*.*