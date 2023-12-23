وزارة الداخلية: الحفاظ على العمل العادي للاسواق الاسبوعية تزامنا مع انتخابات المجالس المحلية يوم الاحد

أعلنت وزارة الداخلية، أنه ستتم المحافظة على العمل العادي للأسواق الأسبوعية المرخص لها، والتي تنشط أيام الآحاد بكامل تراب الجمهورية، بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية يوم الأحد القادم (24 ديسمبر الجاري).



وأشارت الوزارة في بلاغ لها مساء يوم الجمعة، الى أن الحفاظ على العمل العادي للاسواق الاسبوعية يوم انتخابات المجالس المحلية، يندرج في إطار الحفاظ على مصالح المواطنين والتجار وتواصل الحركة الاقتصادية.

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