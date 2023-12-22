بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - المجموعة "أ"- نتائج مقابلات الجولة التاسعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعة 'أ' ضمن المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت مساء اليوم الجمعة:

- نادي حمام الأنف / الترجي الرياضي (لم تجر بسبب رفض لاعبي نادي حمام الانف اللعب)

- مستقبل المرسى / الاولمبي القليبي 3-1

- بومهل البساتين / مولدية بوسالم 1-3



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ترتيب المجموعة "أ"

1-الترجي الرياضي 24 8

2-مولدية بوسالم 18 9

3-مستقبل المرسى 15 9

4-الاولمبي القليبي 12 9

5-نادي حمام الانف 7 8

6-بومهل البساتين 2 9



ويذكر ان مقابلات المجموعة «ب » تاجلت الى موعد لاحق.