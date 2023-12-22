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بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة - المجموعة "أ"- نتائج مقابلات الجولة التاسعة

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 20:35 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة للمجموعة 'أ' ضمن المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت مساء اليوم الجمعة:
- نادي حمام الأنف / الترجي الرياضي (لم تجر بسبب رفض لاعبي نادي حمام الانف اللعب)
- مستقبل المرسى / الاولمبي القليبي 3-1
- بومهل البساتين / مولدية بوسالم 1-3
...

ترتيب المجموعة "أ"
1-الترجي الرياضي 24 8
2-مولدية بوسالم 18 9
3-مستقبل المرسى 15 9
4-الاولمبي القليبي 12 9
5-نادي حمام الانف 7 8
6-بومهل البساتين 2 9

ويذكر ان مقابلات المجموعة «ب » تاجلت الى موعد لاحق.


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