مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف يقدم تقريره الدوري لسنة2023

اظهر تقرير مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف لسنة 2023، عديد النقائص والاخلالات الخاصة باحترام حق الاختلاف في تونس وتنامي ظاهرة التمييز على أسس جندرية وسوسيو ثقافية واقتصادية وحتى عنصرية.



وقد سلط التقرير، الذي تم تقديمه صباح اليوم بالعاصمة خلال ندوة صحفية عقدها المرصد، الضوء على اتجاهات وعوامل التمييز المرتبطة بالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس فضلا الى تقديم توصيات الى السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والدوليين لمنع التمييز ومكافحته مع تعزيز المساواة والتنوع في البلاد.





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كما أشار الى ان الوضع السائد راهنا في تونس خلق بيئة ملائمة وخصبة للتمييز وهو ما ساهم في انتشار انعدام الثقة في النظام القضائي، كما اثار التعاطي مع قضايا حقوق الانسان مخاوف كبيرة من تراجع عن جملة المكاسب التي تحققت في تونس خاصة منذ سنة 2011.



وقد أدى هذا الوضع الى زيادة المخاطر على مجموعات الأقليات كالنساء والافراد ذوي الإعاقة التي تعاني أصلا من الكثير من النسيان والتجاهل القانونين وصعوبة النفاذ الى العدالة وهذا يدل على حالة أوسع من الفوضى والفشل حيث غالبا ما يتم تجاهل حقوق هؤلاء الافراد او نكرانها تماما، وفق ما ورد في التقرير.



وأشار التقرير الى انه منذ جويلية 2023 والى غاية أكتوبر 2023 تم تسجيل 363 حالة تمييز منها ما هو عنصري وجندري ومس أيضا بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة ( 62 حالة) و86 حالة كراهية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما استاثر الفضاء المادي 72,3 بالمائة من حالات التمييز مقابل 27,7 بالمائة في الفضاء الافتراضي.



ودعت سلوى غريسة المديرة التنفيذية للمرصد رئاسة الجمهورية، الى ضرورة مراجعة القوانين القديمة وخاصة قانون سنة 2004 وانشاء اطار قانوني للهجرة يحترم الحقوق الأساسية فضلا عن ضرورة التحقيق في الادعاءات بشان التعذيب والعنف الذي يرتكبه قوات الامن خلال التظاهرات بشكل محايد ومستقل مع الالتزام بالضمانات الأساسية الموضعة في القانون عدد 5 لسنة 2016 للأفراد الذين يتم احتجازهم.



كما اكدت على ضرورة ضمان تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة والقانون عدد 50 لسنة 2018 الذي يهدف الى القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وإعطاء الأولوية لاعتماد مشروع القانون بشان المساواة في الميراث الذي تم تقديمه منذ سنة 2018 والإسراع بانشاء المحكمة الدستورية لتعزيز حماية الحقوق والحريات وانشاء مرجعية قانونية تحترم حقوق الانسان.



وشددت أيضا على أهمية ملائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والخاصة بحماية حقوق الانسان.

