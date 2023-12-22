تطور في صادرات النسيج والملابس إلى موفى شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7 بالمائة

تطورت صادرات النسيج والملابس، خلال الإحدى عشر شهرا الأولى لسنة 2023، بنسبة 7 بالمائة، لتناهز 8864 مليون دينار، وبحساب الأورو بـ 84ر3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث بلغت 2642 مليون أورو بنسبة تغطية تقدر بـ131بالمائة.



وتجاوزت هذه النتائج، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، قيمة الصادرات المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بالدينار والأورو على التوالي بنسبة 31ر25 بالمائة (7074 مليون دينار) و61ر23 بالمائة (2137 مليون أورو)





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وسجلت صادرات شهر نوفمبر، وفق المصدر ذاته، نموا طفيفا بحساب الدينار بنسبة 28ر0 بالمائة، وتراجعا بحساب الأورو بنسبة 44ر1 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة2022، حيث بلغت 818 مليون دينار وبحساب الأورو 7ر241 مليون أورو.



وتراجعت قيمة صادرات السراويل، بحساب الدينار والأورو على التوالي بنسبة 88ر0 بالمائة و81ر3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة2022، حيث بلغت 1990مليون دينار وبحساب الأورو 593 مليون أورو، وتمثل هذه الأخيرة 27 بالمائة من مجموع صادرات الملابس الجاهزة.



وتطورت قيمة صادرات الملابس الجاهزة نحو الاتحاد الأوروبي لتبلغ 2106 مليون أورو ونسبة 45ر5 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022. وتمثل هذه الأخيرة 80 بالمائة من مجموع صادرات القطاع.



وعلى صعيد آخر، شهدت واردات السوق المحلية من الملابس الجاهزة تراجعا في القيمة بنسبة 11ر20 بالمائة، حيث بلغت

248 مليون دينار وفي الكمية بنسبة 08ر15 بالمائة، اذبلغت 4ر3 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.