توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال حول اعتماد الهوية الرقمية والتبادل اللامادي للبيانات

وقّع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي وزير، صباح اليوم الجمعة، بمقرّ وزارة التعليم العالي، اتفاقية تعاون حول تيسير الولوج إلى الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى كافة المتعاملين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد الهوية الرقمية والتبادل اللامادي للبيانات.



وتهدف هذه الاتفاقية، التي تتنزل في إطار توحيد جهود الحكومة لتعزيز مسار التحوّل الرقمي للدولة، إلى التعاون بين الوزارتين والمصالح الراجعة لهما بالنظر لتيسير ولوج المتعاملين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمصالح الراجعة لها بالنظر إلى الخدمات الالكترونية لفائدة الطلبة (تسجيل جامعي، منح وقروض جامعية، سكن جامعي..) والباحثين والإطار الإداري والجامعي، وفق بلاغ نشرته وزارة التعليم العالي.





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وبموجب هذه الاتفاقية سيتم اعتماد الهوية الرقمية على الجوال (Mobil-ID) كآلية إضافية لتأمين الولوج على الخط للخدمات الإلكترونية بطريقة مبسطة وموثوقة للطلبة والباحثين والأساتذة والإطار الإداري وجميع المتعاملين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



كما ستتيح هذه الاتفاقية استعمال الإمضاء الإلكتروني والأختام المرئية الموثوقة تدريجيا في الإجراءات الإدارية والوثائق الرسمية التي تسلّم على الخطّ والتي تستوجب تعهّدات وإثباتات إلكترونية موثوقة، حسب ذات المصدر.



وستمكن الاتفاقية أيضا من اعتماد خدمة الترابط البيني الوطنية لتحسين جودة البيانات المدرجة على الخط وتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص في عدد الوثائق المستوجبة من قبل الإدارة، علاوة عن خدمة البريد الإلكتروني للمواطن (E-Barid) وعنوان التراسل البريدي كآليات إضافية لإرسال الإشعارات وتحسين التواصل بين الإدارة والمواطن.



