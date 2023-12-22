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تاجيل التظاهرات الرياضية المقررة يومي 23 و24 ديسمبر

Publié le Vendredi 22 Decembre 2023 - 14:54 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن تاجيل كافة التظاهرات الرياضية بجميع انواعها المقررة يومي 23 و24 ديسمبر الجاري وذلك بسبب تنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم الاحد المقبل.
كما تقرر ايقاف الانشطة الشبابية يوم 24 ديسمبر.
واشارت الوزارة في نفس البلاغ الى ان الانشطة الرياضية والشبابية ستستانف انطلاقا من يوم الاثنين القادم.


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