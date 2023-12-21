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رئيس الحكومة يستقبل لاعبة التنس انس جابر

Publié le Jeudi 21 Decembre 2023 - 21:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، لاعبة التنس أنس جابر بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.
وثمّن رئيس الحكومة بهذه المناسبة، النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر خلال مسيرتها الرياضية في كرة المضرب، مؤكدا بأن أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب، داعيا إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية.
من جهتها عبّرت أنس جابر عن سعادتها بلقاء رئيس الحكومة وقدمت له فكرة عن المشروع الذي تنوي بعثه في تونس وهو أكاديمية التكوين في كرة المضرب، والذي يهدف الى تكوين الناشئة وخلق أبطال على المستوى الوطني والاقليمي.
كما أكدت بانها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات في الملتقيات الرياضية الدولية.
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